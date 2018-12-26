超暖心！滿州國中與小墾丁渡假村合辦「最遙遠交換禮物」

滿州國中33位小畫家們參加學校與業者合作的交換禮物。（小墾丁渡假村提供）

友善列印
中時
滿州國中合唱團用歌聲交換禮物。（小墾丁渡假村提供）

滿州國中為讓學生有個不一樣的耶誕節，特與旅宿業者小墾丁渡假村合辦「最遙遠的交換禮物」，讓學生透過風景、人文、對人生的思索等，投稿畫作來交換禮物，此外，還有合唱團用歌聲來交換禮物，而交換禮物的對象全都是民眾，場面格外溫馨。

小墾丁渡假村總經理張福生表示，飯店承擔地方創生的使命，因此，特地在充滿感謝的聖誕節，與滿州國中一同舉辦交換禮物，總計55位民眾捐贈共120份珍貴的禮物與小畫家們交換，包含保溫瓶30餘隻、有儲值的一卡通38張以及12份精美蠟筆禮盒，讓滿州國中的小畫家與合唱團度過一個快樂的聖誕節。

滿州國中校長藍麗玉表示，自己就任校長後，發現孩子們有許多天賦，因此，

除鼓勵孩子讀書升學外，也鼓勵孩子們參與合唱團等，更讓孩子們以繪畫呈

現滿州之美，作為家庭聯絡簿的封面或封底，不料，無心插柳，獲得偏鄉飯店

的迴響與社會的肯定。

最遙遠的交換禮物策展人黃耀寬強調，除感謝藍校長等偏鄉教育家，也感謝合唱團暨繪畫課老師陳光陽，帶領孩子們用音樂抒發內心的感動，用音樂傳承與創新恆春民謠、滿州民謠與古調之美。

黃耀寬強調，非常感謝蝸牛音樂創辦人暨台灣吉他學會理事蕭詠中，代表吉他

學會捐贈12把全新的吉他給予熱愛音樂的車城國中，讓交換禮物的主題學校更

加多元。

(中時 )

雲林全面禁止廚餘養豬 農委會：… 防檢局報案！要抓在花蓮丟豬屍的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。