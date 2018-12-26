超暖心！滿州國中與小墾丁渡假村合辦「最遙遠交換禮物」

2018年12月26日 07:19 中時 謝佳潾

滿州國中合唱團用歌聲交換禮物。（小墾丁渡假村提供）

滿州國中為讓學生有個不一樣的耶誕節，特與旅宿業者小墾丁渡假村合辦「最遙遠的交換禮物」，讓學生透過風景、人文、對人生的思索等，投稿畫作來交換禮物，此外，還有合唱團用歌聲來交換禮物，而交換禮物的對象全都是民眾，場面格外溫馨。

小墾丁渡假村總經理張福生表示，飯店承擔地方創生的使命，因此，特地在充滿感謝的聖誕節，與滿州國中一同舉辦交換禮物，總計55位民眾捐贈共120份珍貴的禮物與小畫家們交換，包含保溫瓶30餘隻、有儲值的一卡通38張以及12份精美蠟筆禮盒，讓滿州國中的小畫家與合唱團度過一個快樂的聖誕節。

滿州國中校長藍麗玉表示，自己就任校長後，發現孩子們有許多天賦，因此，

除鼓勵孩子讀書升學外，也鼓勵孩子們參與合唱團等，更讓孩子們以繪畫呈

現滿州之美，作為家庭聯絡簿的封面或封底，不料，無心插柳，獲得偏鄉飯店

的迴響與社會的肯定。

最遙遠的交換禮物策展人黃耀寬強調，除感謝藍校長等偏鄉教育家，也感謝合唱團暨繪畫課老師陳光陽，帶領孩子們用音樂抒發內心的感動，用音樂傳承與創新恆春民謠、滿州民謠與古調之美。

黃耀寬強調，非常感謝蝸牛音樂創辦人暨台灣吉他學會理事蕭詠中，代表吉他

學會捐贈12把全新的吉他給予熱愛音樂的車城國中，讓交換禮物的主題學校更

加多元。

(中時 )