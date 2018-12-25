越南旅行團152人逃逸 外交部：已停發後182名越客簽證

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東森旅行團21日至23日陸續接待4團越南旅行團，全團團員共153人，今日卻逃逸了152人。外交部晚間表示，獲報後，除立即註銷其等簽證外，也電請我駐越南代表處及駐胡志明辦事處立即停止核發簽證予已獲觀光局核准的182名越籍觀光客，以阻絕於境外。

觀光救援服務協會質疑外交部的審查不夠確實。外交部強調，行政院督導的「觀宏專案」是由觀光局主政，相關事項涉及內政部移民署及外交部等相關部會業務，其中由外交部負責簽證核發。

外交部指出，這個案子涉及越南旅行團入境後的違常脫逃行為，外交部已就本案相關事宜建請行政院儘速召開跨部會協調會議，以便針對強化相關審核機制，及確保國境安全與社會秩序等議題進行研商。外交部也將儘速洽繫越南駐台代表處要求越方強化管理及把關機制，以杜絕類此情事再度發生。

對於案件處理，外交部表示，他們23、24、25日陸續接獲旅行社通報，透過該專案入境我國的越籍觀光客計逃脫152人，外交部除立即註銷其等簽證外，並同步通知移民署及該署國境事務大隊採取應處作為，亦電請我駐越南代表處及駐胡志明辦事處立即停止核發簽證予已獲觀光局核准的182名越籍觀光客，以阻絕於境外。

外交部強調，目前適用「觀宏專案」的國家包括印尼、印度、越南、柬埔寨、緬甸及寮國等６個東南亞國家，例由交通部觀光局許可的優質旅行社籌組旅行團來台，團員名單皆須經過觀光局審核通過後，正式函送外交部據以核發電子簽證。

(中時 )

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