尿液聞起來有公廁臭味？12個指標讓你知道水喝太多或太少

2018年12月25日 21:45 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

別等到口渴才喝水！尿液、頭痛、心跳加快、記憶力變差...都是影響需要補充水分的警訊之一。以下12個身體指標，快檢查一下：

1.尿液味道太重

圖／康健雜誌

想要知道自己喝水夠不夠，最好的方式是觀察你的尿液。身體水分若是足夠，尿液應該呈現透明微黃，且味道不至於太重。

但如果尿液顏色過深，聞起來有一種進入公廁的臭味，就代表你的身體可能缺水了。

而如果尿液顏色呈現透明無色，則是「體內水分過多，該停止喝水」的訊號。

透過不同的尿液顏色，可以了解體內水分的多寡，這是因為主導身體電解質平衡的腎臟，會藉由尿液量調節身體水分。

當你喝進超過身體所需要的水分時，腎臟會自動將多餘的水過濾、經由尿液排出，此時尿液顏色會呈現淡黃色甚至是透明無色；相反的，若腎臟偵測到體內水分不足、血液中的鈉鹽濃度過高，便會回收身體寶貴的水分，此時的尿液量會減少且尿液的濃度較高，顏色便會呈現深黃色甚至是烏龍茶色。

當尿液已經呈現透明無色，再繼續喝水，可能對身體有害。部立南投醫院腎臟內科主任莊宗芳指出，腎臟功能正常的人，通常能藉由尿液排出這些多餘的水分，但腎臟、心臟、肝臟有問題或是中風的老年人、腎功能還未發育完全的小嬰兒，可就不同。

這些族群由於腎調節能力不佳，當腎臟來不及排出過多的水，過多的水會堆積在體內，可能會造成「水腫」，甚至損害腎臟功能，若持續牛飲不止，雖然機率不高，但也可能會導致低血鈉，也就是一般所說的「水中毒」。

2.頭痛

圖／康健雜誌

頭痛可能是缺水引起，也可能是喝太多水導致。我們的大腦80％是水。當身體缺水時，大腦的細胞組織也會缺水，細胞便會萎縮，進而引發疼痛。同時，當大腦血流減少，攜氧量不夠，大腦的血管會擴張，導致腫脹、發炎，這也會造成頭痛。

另一方面，當我們喝太多水時，血液中的鈉離子濃度減少，也會使得身體細胞腫脹，大腦的細胞也不例外；而且喝太多水也會使大腦膨脹，擠壓到頭顱，都會引發一陣一陣的頭痛。

3.頭暈

頭暈、思緒混亂、注意力不集中都是需要補充水分的警訊之一。當身體缺水，電解質不平衡時，身體許多功能運作就會不順暢。尤其當身體的血液量因缺水而減少，會使血流無法迅速到達頭部，這種情況在變換姿勢的時候，尤為嚴重，從而造成暈眩。這時適時補充水分，體內血液量增加，頭暈的狀況即可減輕。

4.心跳加快

長時間在炎熱的氣候下活動，這時如果身體水分又不足，心臟為了補償體內因缺水而血液減少的狀況，會跳動得比平常更快，進而使人產生心悸。因此，如果感到莫名的心悸，可能不是心臟出問題，先坐下來補充一些水分，心跳也許就能和緩。

5.記憶力變差、煩躁焦慮

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最新研究發現，只要失去體重0.72％的水分，就會影響記憶與情緒。

英國斯望西大學（Swansea University）人類與健康科學學院的研究團隊測試101位受試者，將他們安置在30℃的室內4個小時，分別測量不同時間流失的水分，以及相對應的情緒狀況與記憶力。

研究發現，90分鐘過去，沒喝水的受試者流失體重0.22％的水分，活力度變低，也更容易焦慮、心情低落；有喝水的受試者則較無此影響。4小時後，沒喝水的受試者流失體重0.72%的水分，接受記憶測驗時，相較於有喝水的一群表現較差。該研究刊登於《美國臨床營養期刊（American Journal of Clinical Nutrition）》中。

6.皮膚鬆弛

捏一捏手背的皮膚，如果皺紋遲遲不消，就表示皮膚的保濕力不夠，需要多喝水。身體愈是缺水，皮膚的回彈力愈差。

而且身體缺水時，皮膚不只乾，蒸散功能也不好，因此有些人還會出現臉紅的情況。

7.疲倦

缺水或水喝太多時，都容易感到疲倦。當我們缺水時，身體自然會降低循環速率以儲存能量。血液循環會將氧氣運作到器官、肌肉，當循環減緩，氧氣量變少，自然會覺得疲倦、精神不振。

但當喝水太多時，也會產生疲倦感。這是因為我們的腎臟負責過濾多餘的水，確保身體津液的濃度正常。一旦我們喝下過多的水，腎臟就得多做工，並影響體內壓力荷爾蒙的分泌，使身體處於緊繃、疲勞的狀態。

還有一點，喝太多水導致夜尿次數頻繁，睡不好，身體也會感到疲憊。

8.嘴唇乾裂、眼睛乾澀

圖／康健雜誌

這應該不難想像。少了唾液、淚液的滋潤，嘴唇、眼睛就會變得很乾。還有一個重要的觀察指標，就是「舌頭」。正常的舌頭看起來是粉紅且濕潤的。脫水時，舌頭會變得乾澀、舌苔明顯且顏色偏白。甚至舌頭或嘴唇太鮮紅，也可能是身體缺水的警訊，因為在中醫來看，水具有穩定、滋潤、降火的功能。只要缺水，就會有燥與熱的表現。

9.口臭

我們的唾液有很多抗菌成分在裡面，一旦身體缺水，唾液量就會減少，口腔的自潔作用降低，細菌就開始繁殖、發酵，進而引發口臭。

10.容易感到飢餓

美國德州大學休士頓分校心臟內科系助理教授錫金斯（John Higgins）解釋，當身體脫水時，許多營養素無法被吸收，甚至像肝臟需要水分才能分解肝醣，以儲存能量，便因為缺水無法運作，都會使我們想要多吃東西來補充能量。

當然，甜的、鹹的都可以，但通常脫水時會特別想吃甜食，「因為身體正需要肝醣的幫助，」錫金斯進一步說明。

11.運動時不大會流汗

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我們運動時，體溫會自然升高，而流汗是一種散熱機制，幫助調控體溫。但當身體缺水時，製造不出汗水，體溫調節機制當機了，這很危險，可能讓身體過熱，甚至可能中暑。

12.容易抽筋

水喝太少或太多都容易抽筋。當我們運動流汗時，同時會帶走體內的電解質，尤其是鈉離子。當身體正大量流失水分時，很多器官會搶著要體內殘留的水；通常，循環系統會贏。而這也表示，我們的肌肉組織得排在「候補」順位。

如果肌肉組織沒有足夠的水分、鈉離子，就會變得很敏感，導致肌肉不自主地收縮，也就是痙攣、抽筋。

但當體內水分過多時，電解質濃度也會降低，電解質不平衡的狀況下也容易抽筋。

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(中時電子報)