賴揆：內政部及原民會應持續協助原住民住宅補貼措施

2018年12月25日 22:09 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「行政院原住民族基本法推動會」委員會議時，請內政部及原民會持續照顧原住民權益。賴揆指示，內政部應持續辦理協助原住民族住宅補貼、社會住宅與民間空屋包租代管等住宅措施；而原民會則應持續推動原住民族社會住宅，保障原民權益。

賴揆表示，本屆原推會委員在過去2年期間召開7次委員會議，協助推動原住民族事務，並檢視相關法規未臻完善之處，感謝委員們的努力，期待原推會持續在尊重多元文化前提下，積極保障原住民族權利。

本次會議為本屆 (第4屆) 原推會委員任期屆滿前最後一次會議，內政部與原民會共同提出「《國土計畫法》下原住民族特定區域推動情形」與「原住民族社會住宅政策」報告案，並進行說明。

針對「《國土計畫法》下原住民族特定區域推動情形」，內政部指出將以「原住民族特定區域計畫—泰雅族鎮西堡及斯馬庫斯部落」作為原住民族特定區計畫的示範區。賴揆表示，請內政部會同原住民族委員會積極推動原住民族特定區域計畫，落實尊重原住民族生活型態與居住需求之目標。

有關「原住民族社會住宅政策」報告案推動情形，內政部及原民會指出，在利息補貼部份原住民族身分享有較低的優惠利率(目前為0.562%)，其核定戶數較106年增加1120戶；而以原住民族身分承租社會住宅部份，配合106年修正後其提供之社會住宅戶數增加，截至107年11月底止，為1065戶，佔全體出租戶數之8.13%。在原住民族社會住宅推動部份，在現行規定下，透過補助改善都市原住民族社會住宅之公共設施及環境，並在新北市、台中市、桃園市規劃400戶專屬於原住民族的社會住宅。

會中Sifo Lakaw鍾文觀委員提出，請衛生福利部在研擬「原住民族健康法」（草案）時，應落實聯合國「原住民族權利宣言」第38條，並應與原住民族協商合作，必要時應諮詢專家學者的意見或召開研討會、公聽會。賴揆表示，請衛福部參考研議法案時充分與原住民族協商與合作。

(中時 )