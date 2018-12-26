台南新化梅子的店 11種蔬食火鍋主打平價奢華風

2018年12月26日 07:17 中時 李其樺

新化梅子的店火鍋口味達11種，其中椰香珍味鍋加入椰奶和泰國魚露調味，口感鹹甜，南洋風味十足。（李其樺攝）

新化梅子的店提供多樣化的蔬食養生料理，為在地人的私密廚房。（李其樺攝）

梅子的店隨季節和節日更換調整店內擺設，營造溫馨高雅的視覺感。（李其樺攝）

媒體人出身的李梅，在新化經營梅子的店超過10年，除了義大利麵、義式燉飯和家常小菜，冬天也推出多達10種口味的火鍋料理，講究手工烹調，不添加任何人工素料，且大碗實在，堪稱平價奢華風的蔬食餐飲店。

李梅表示，過去曾在國軍廣播電台服務，後來隨先生搬到新化，先在菜市場經營小吃店，後來頂下一家即將歇業的素食餐廳，並接受原店家請託，改經營起蔬食餐飲，以她的名字取名為「梅子的店」。

李梅說，過去從沒嘗試做過蔬食料理，因此開店之初許多客人吃得並不習慣，是聽了用餐客人建議，逐漸調整改善烹調作法，自己也因此茹素，日久逐漸累積口碑，除了新化在地居民，每逢假日不少外地客也會來她店裡用餐。

梅子的店料理多樣化，除了西式義大利麵、燉飯，也提供中式炒飯、燴飯、蛋包飯，而且無論每樣主餐，都附贈茶水、2盤小菜和1盤水果，平均價位僅160至250元，豐盛的菜色、精心布置的擺盤和親切服務，讓每位上門的客人都感到物超所值。

每年冬天梅子的店推出火鍋料理，口味達11種，除了常見的味增、牛奶、南瓜、藥膳等口味，也推出泰式酸辣鍋、椰香珍味鍋等南洋異國口味，其中椰香珍味鍋加入椰奶和泰國魚露調味，口感鹹甜，香氣十足；而且所有的火鍋皆使用天然蔬菜佐料，不加人工食材，一鍋火鍋搭一碗白飯至少要兩個人才吃得完，可說是寒冷季節的奢華豪宴。

李梅表示，從小出身外省家庭，每天在廚房看著爸媽親手烹調南北各式料理，因此她夢想經營一家餐飲店，每樣菜雖然平價，卻提供超倍服務，「誰說平價就不能享受奢華呢？」能夠讓客人記住這家店，並且下次願意再來，對她而言就是最大的成就感。

梅子的店

地址：台南市新化區長青街68號

電話：065904368

營業時間：每天上午11點半到下午2點，下午5點半到晚上9點；周二公休，過年和端午、中秋節期間公休

菜單：田園蔬食鍋、日式味增鍋、豆漿南瓜鍋、牛奶鮮蔬鍋、泰式酸辣鍋、椰香珍味鍋200至260元；奶油鮮菇焗飯、南洋咖哩焗飯、義式茄汁焗飯、黃金堅果焗飯220至230元；炒麵、麻油麵線、蛋包飯、燴飯、燉飯160元至260元 。

(中時 )