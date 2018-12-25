卡管八點檔最後一集！帶你追劇葉俊榮5小時快刀斷1年糾纏

2018年12月25日 22:06 中時電子報 陳儷方 、 林郁庭

上、中圖：行政院長賴清德25日約見葉俊榮，會談近30分鐘後，葉俊榮面露微笑步出政院。（方濬哲攝）下圖：卓榮泰與發言人谷辣斯尤達卡Kolas Yotaka，說明葉俊榮提辭呈負責，院長也「勉予同意」。（資料照 方濬哲攝）

傍晚5時3刻，葉俊榮出現教育部大廳，發表聲明。（影/中時電子報 FB）

短短5個小時，解決3百多天的糾纏！卡管長壽劇終於落幕，請辭獲准的教育部長葉俊榮在遞辭呈前，先簽了同意台大聘任管中閔為校長的公文，火速送到台大，而台大校方也在晚間8時許，回函教育部表示，管中閔將於109年元月8日就任台大校長。

葉俊榮在24日平安夜對台大報佳音，表示對於台大聘任管中閔為校長一事「勉予同意」，葉俊榮此舉根本是突襲民進黨，讓葉俊榮遭民進黨從政黨員圍剿，綠營直接轟他下台，行政院秘書長卓榮泰重轟葉俊榮「棄行政倫理不顧」。

不過，不幹的最大，葉俊榮已決定丟辭呈，扛下民進黨所有責難。行政院長賴清德約談葉俊榮，葉俊榮25日中午進行政院，1時12分離開，推估兩人談了半小時。

葉俊榮下午4時半在自己臉書發文：已經遞出辭呈，並寫下「希望我的堅持與承擔，能讓下一任部長擺脫台大案的糾纏」。

不久，教育部以「最速件」送至台大的公文也曝光，「貴校報請本部聘任管中閔教授為新任校長一案，勉予同意」，成了葉俊榮在教長任內最後一件重要公文，未來也將名留台灣教育史。

下午5時，行政院召開記者會，卓榮泰說，葉俊榮下午1時一見到院長，就拿出辭呈，表示為了台大學生權益及維護大學自主的原因，所以做了這項決定，卓榮泰說，院長「勉予同意」，火速批了葉俊榮的辭呈。

傍晚5時3刻，葉俊榮出現教育部大廳，發表聲明，「這個決定一定會讓一些人充滿憤怒，但台大校長遴選案糾結社會已久，這件纏住社會發展的問題，一定要克服，他這段時間，用盡了他在學術上對行政程序、法律的了解，跟教育部同仁努力想解決這個問題」，「覺得我做對了」，而且「在對的時間，做了對的事」。

晚間8時，台大回文教育部，管中閔明年1月8日上任，這件事已經定案，不會再變。管中閔任期從明年1月8日算起，為期4年。

(中時電子報)