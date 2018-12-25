每票70萬 竹北市代田耕豪涉賄選 法院裁定450萬交保

竹北市民代表會副主席田耕豪，爭取主席寶座涉賄選，法院裁定450萬元交保。（莊旻靜攝）

友善列印
中時
羅浚濱

竹北市代會副主席田耕豪為求扶正，涉嫌以每票70萬元向代表賄選，新竹地檢署據報傳訊相關涉案人，代表自動繳回犯罪所得140萬元，檢方拘提田耕豪，認田、田的叔叔及巫姓助理3人涉嫌重大並有串證之虞，向新竹地院聲請羈押。

羈押庭開到晚上近10時，法官認為，田耕豪等3人沒有串證問題，但違反選罷法事證明確，裁定田耕豪450萬元交保，田的叔叔280萬元交保，巫姓助理30萬元交保，3人並限制出境及出海。

檢方指出，11月24日五合一選舉結束，田耕豪為更上一層樓，爭取代表會主席寶座，隔天透過叔叔和助理以每票70萬元現金，向郭憲棠等代表當選人賄選，田對未表態支持者出言恐嚇如未當選主席，就準備吃子彈。

檢方23日傳訊郭憲棠等10名涉案人，拘提田耕豪，搜索7處場所，查扣20萬元疑似賄選現金，有代表承認拿錢，自動繳回140萬元賄款，有的否認。

檢察官喻令代表郭憲棠和其子各3萬元交保，傅姓樁腳2萬元交保，田耕豪、田的叔叔及巫姓助理3人在檢方偵查時，否認賄選情事，檢察官認3人有相互勾串之虞，向新竹地院聲請羈押。

竹北市代會25日舉辦第9屆代表宣誓就職暨主席副主席選舉，20名代表新舊各半，田耕豪因涉賄選未出席，19名代表宣誓就職後，支持田的9名代表離席。

在場10名代表出席人數過半，隨後採記名投票選正副主席，林啟賢和葉信輝各得8票當選正、副主席，民進黨蔡蕥鍹、民國黨陳秀玲在主席、副主席選舉均投給自己。

「今天當選一點喜悅也沒有！」連任主席的林啟賢致詞表示，與副主席葉信輝的組合「非常圓滿」，希望未來能凝聚20名代表的共識，與市長何淦銘配合，當最好的監督，也協助推動市政，也期許代表們莫忘初衷，共同為竹北市努力。

(中時 )

影》賣大麻的績優警得過「警英獎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。