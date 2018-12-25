每票70萬 竹北市代田耕豪涉賄選 法院裁定450萬交保

2018年12月25日 22:36 中時 羅浚濱

竹北市代會副主席田耕豪為求扶正，涉嫌以每票70萬元向代表賄選，新竹地檢署據報傳訊相關涉案人，代表自動繳回犯罪所得140萬元，檢方拘提田耕豪，認田、田的叔叔及巫姓助理3人涉嫌重大並有串證之虞，向新竹地院聲請羈押。

羈押庭開到晚上近10時，法官認為，田耕豪等3人沒有串證問題，但違反選罷法事證明確，裁定田耕豪450萬元交保，田的叔叔280萬元交保，巫姓助理30萬元交保，3人並限制出境及出海。

檢方指出，11月24日五合一選舉結束，田耕豪為更上一層樓，爭取代表會主席寶座，隔天透過叔叔和助理以每票70萬元現金，向郭憲棠等代表當選人賄選，田對未表態支持者出言恐嚇如未當選主席，就準備吃子彈。

檢方23日傳訊郭憲棠等10名涉案人，拘提田耕豪，搜索7處場所，查扣20萬元疑似賄選現金，有代表承認拿錢，自動繳回140萬元賄款，有的否認。

檢察官喻令代表郭憲棠和其子各3萬元交保，傅姓樁腳2萬元交保，田耕豪、田的叔叔及巫姓助理3人在檢方偵查時，否認賄選情事，檢察官認3人有相互勾串之虞，向新竹地院聲請羈押。

竹北市代會25日舉辦第9屆代表宣誓就職暨主席副主席選舉，20名代表新舊各半，田耕豪因涉賄選未出席，19名代表宣誓就職後，支持田的9名代表離席。

在場10名代表出席人數過半，隨後採記名投票選正副主席，林啟賢和葉信輝各得8票當選正、副主席，民進黨蔡蕥鍹、民國黨陳秀玲在主席、副主席選舉均投給自己。

「今天當選一點喜悅也沒有！」連任主席的林啟賢致詞表示，與副主席葉信輝的組合「非常圓滿」，希望未來能凝聚20名代表的共識，與市長何淦銘配合，當最好的監督，也協助推動市政，也期許代表們莫忘初衷，共同為竹北市努力。

(中時 )