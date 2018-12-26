三民區牛奶鍋 挑逗食客味蕾

法式起司牛奶鍋，左上的肉片屬於單點。（林瑞益攝）

友善列印
旺報
鍋研堂的美味來自蔬菜湯底。（林瑞益攝）
鍋研堂外觀。（林瑞益攝）
鍋研堂老闆蘇哲偉致力推出物美價廉的火鍋。（林瑞益攝）

高雄市三民區建工路上有一家「鍋研堂」火鍋，招牌法式起司牛奶鍋相當實惠，滿足學生與上班族的味蕾。由於該店就在高雄應用科技大學旁，學生持學生證還享有優惠。

「鍋研堂」位處三民區，該地點屬於火鍋的一級戰區，方圓100公尺內就有7家火鍋店，相當競爭。因此，該店的火鍋物美價廉，個人鍋底150元起，肉品、海鮮與蔬菜另外加點，人均約200元左右就可飽餐一頓。

法式起司牛奶鍋的特色是蔬菜湯頭與牛奶的巧妙融合，一名男顧客說，他喝牛奶會拉肚子，但日前吃了這牛奶鍋，肚子卻安然無事，家人也說好吃，因此決定擇日再光顧。

除了法式起司牛奶鍋外，該店還有南瓜起司牛奶鍋。另有經典豬肉鍋、雪花牛肉鍋、和風壽喜燒、泰式椰奶鍋等，敢吃辣的民眾可挑選川味麻辣鍋。

老闆蘇哲偉說，他開這店的初衷只是想要推廣好吃的火鍋，讓太太與家人都能夠享用美味的火鍋，並用實惠的價格呈現給大家。由於該店位於學區，該店採薄利多銷，店內的白飯、紅茶與冰淇淋無限供應，且不加收服務費，盼打出口碑，成為大家吃火鍋的首選。

▲店名：鍋研堂

▲地址：高雄市三民區建工路409號

▲電話：（07）398-1551

▲營業時間：11時至14時；17時至22時。全年無休

▲價格：法式起司牛奶鍋150元

(旺報 )

台南新化梅子的店 11種蔬食火鍋…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。