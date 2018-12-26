三民區牛奶鍋 挑逗食客味蕾

2018年12月26日 07:17 旺報 林瑞益

鍋研堂的美味來自蔬菜湯底。（林瑞益攝）

鍋研堂外觀。（林瑞益攝）

鍋研堂老闆蘇哲偉致力推出物美價廉的火鍋。（林瑞益攝）

高雄市三民區建工路上有一家「鍋研堂」火鍋，招牌法式起司牛奶鍋相當實惠，滿足學生與上班族的味蕾。由於該店就在高雄應用科技大學旁，學生持學生證還享有優惠。

「鍋研堂」位處三民區，該地點屬於火鍋的一級戰區，方圓100公尺內就有7家火鍋店，相當競爭。因此，該店的火鍋物美價廉，個人鍋底150元起，肉品、海鮮與蔬菜另外加點，人均約200元左右就可飽餐一頓。

法式起司牛奶鍋的特色是蔬菜湯頭與牛奶的巧妙融合，一名男顧客說，他喝牛奶會拉肚子，但日前吃了這牛奶鍋，肚子卻安然無事，家人也說好吃，因此決定擇日再光顧。

除了法式起司牛奶鍋外，該店還有南瓜起司牛奶鍋。另有經典豬肉鍋、雪花牛肉鍋、和風壽喜燒、泰式椰奶鍋等，敢吃辣的民眾可挑選川味麻辣鍋。

老闆蘇哲偉說，他開這店的初衷只是想要推廣好吃的火鍋，讓太太與家人都能夠享用美味的火鍋，並用實惠的價格呈現給大家。由於該店位於學區，該店採薄利多銷，店內的白飯、紅茶與冰淇淋無限供應，且不加收服務費，盼打出口碑，成為大家吃火鍋的首選。

▲店名：鍋研堂

▲地址：高雄市三民區建工路409號

▲電話：（07）398-1551

▲營業時間：11時至14時；17時至22時。全年無休

▲價格：法式起司牛奶鍋150元

(旺報 )