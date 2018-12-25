教長葉俊榮辭職 蔣乃辛：後果民進黨自己承擔

2018年12月25日 22:26 旺報 李侑珊

教育部長葉俊榮25日請辭獲准，國民黨立委蔣乃辛認為，民進黨政府在本次九合一選舉大敗，外界認為，以政治力介入台大校長遴選過程為關鍵因素之一，葉在任內企圖解決此人事僵局，卻受到黨內意識形態掣肘，無法為蔡政府解套，民進黨反而更違背民意，既然如此，政治後果便由民進黨自行承擔。

蔣乃辛表示，本次台大校長遴選事件的爆發，走到今天以不只是單純的教育問題，而是意識形態之爭，管中閔當選台大校長，對民進黨而言，某種程度上，想必是民進黨覺得合適的校長候選人沒有選上，之後才會做出不發校長聘書的決定。

蔣乃辛提到，前教長潘文忠任內，堅持不發校長聘書給台大，即在於受到民進黨「上面很大的壓力」，高層更希望潘能「妥善處理」，但潘最後不敵輿論壓力，找來吳茂昆接任教長，希望能把管中閔拔掉，卻沒想到吳的問題比管更嚴重，多起學術倫理爭議相繼被爆料而出，台大校長還沒有結果，吳自己就先下台了，之後才找來當時擔任內政部長的葉俊榮，但葉擔任教長後，卻依舊無法「圓滿處理」這起人事案。

至於葉俊榮的最後結果，依舊是下台走人，蔣乃辛則說，葉俊榮處理台大校長案的態度較中庸，雖試圖幫民進黨解套此案，無法完全按照「上面」的意思處理。

蔣乃辛說，教育部處理台大與陽明大學校長案，便是兩套標準，陽明大學校長郭旭崧也是身背多起學倫爭議，但郭是教育部屬意的人選，因此可以順利當選。

(旺報 )