陸證實數百公里外探測到F22 將研發新攻擊武器

2018年12月25日 22:33 中時電子報 盧伯華

陸媒近日一篇有關反隱形雷達的報導指出，大陸反隱形雷達的總工程師吳劍旗在一場對外報告中，就引用反隱形雷達所探測到的飛行軌跡圖，證明大陸研製米波有源相控陣雷達早在2013年就已在數百公里外探測到F-22戰鬥機。下階段將是研發以分散式光學孔徑系統及紅外成像制導的空對空導彈，做為探測到隱形戰機後的實施攻擊的武器。

《新浪軍事》報導說，數年來媒體上一直有大陸成功研製反隱形雷達的消息，甚至已經探測到美F-22隱形戰機，但都未公布探測的相關證據。不過近日這個消息已得到中國相關單位的證實，反隱形雷達總工程師吳劍旗在一場對外報告時展示一張圖片，是陸製米波雷達探測到數百公里外F-22戰鬥機的飛行軌跡圖。

反隱形雷達總工程師吳劍旗在一場對外報告中出示了2013年所探測到的F-22航行軌跡圖。（圖／新浪軍事）

報導說，上世紀90年代美國在入侵巴拿馬與波斯灣戰爭中開始運用隱形轟炸機，讓國防軍事科技界了解隱形戰機已成為地面防空體系最大威脅，為此中共也開始將反隱形能力作為國產雷達性能的關鍵指標，以便消除隱身飛機對於中國大陸防空體系的威脅。

經過研究後，大陸技術人員將雷達技術從微波往米波方向發展，但傳統米波雷達波長較大、探測精度差，難以直接用於火控和引導，此外低空性能與探測連續性不好，造成較大探測空白區域，二戰之後米波雷達被淘汰就是由於這些原因。

中國大陸研發的UHF YLC-8B反隱形搜索雷達在珠海航展上展出。（圖／推特@OedoSoldier)

報導說，中國大陸技術人員逐項克服技術上的難關，研製新一代米波有源相控陣雷達，採用數位陣列和數位式T/R技術，解決了低空性能不足、不能連續掌握空情資訊兩個難題。從透露資訊來看，2013年大陸的米波有源相控陣雷達就探測到了F-22戰鬥機，並且精確繪製了戰鬥機航跡圖，探測距離號稱達到數百公里。目前這種雷達已經廣泛裝備中共空軍防空部隊，對隱形戰機形成了數百公里防禦縱深。

報導指出，雖然探測到隱形戰機，但要導引防空系統對隱形戰機攻擊仍有難題。從外國發展來看，利用分散式光學孔徑系統與紅外成像導引來發展空對空導彈是主要方向。目前中共殲-20戰鬥機配備分散式光學孔徑系統，而大陸國產霹靂-10紅外成像導引空對空導彈也已經研製成功，因此可以著手將兩者相結合，形成中國新一代隱形戰機打擊手段，也提高中共空軍抗擊隱形戰機的能力。

報導說，未來中國大陸相關單位和技術人員將持續發展更先進反隱形雷達，例如稀佈陣雷達、無源雷達和雙/多基地雷達等等，以進一步提高國產雷達對抗隱身飛機的能力。

(中時電子報)