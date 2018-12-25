籃球》譚傑龍大一號 所屬大學明年打瓊斯盃

譚傑龍正在加拿大英屬哥倫比亞大學就讀、打球，一段時間長高又增重，感覺大了一號。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／高雄報導

今年自泰山高中畢業的台英混血籃球好手譚傑龍，最近學校放耶誕假期，他也回台灣10天放鬆一下，不但回母校拜訪，今天更特地南下高雄替學弟加油，有段日子不見，譚傑龍長高2公分、重了約10公斤，看起來更高大，談到在加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）的體驗，他說和高中接觸到的非常不一樣。

「那邊的球風真的和HBL很不一樣，HBL打速度戰，到了UBC是比較注重系統戰，也不會打的那麼快。」譚傑龍這麼說，「而且HBL是分不同階段，在短時間密集出賽，加拿大這邊的比賽是一星期就周五、周六兩場比賽，每周一到周四的訓練就是針對那星期要面對的對手去準備，面對單一對手光是防守就有幾套不同的演練，至於HBL則是每一階段賽前會練個三、四套，針對場上狀況去變化、使用。」

譚傑龍並說，所屬的UBC陣中好手相當多，例如加拿大U17世青國手，大二學長薛佛德（Grant Shepard）是加拿大國家隊積極培養的好手，大五前鋒賽門（Patrick Simon）也是「跳跳人」，之前練球時譚傑龍就體驗過被學長「顏扣」的震撼教育。

譚傑龍周四就要飛回加拿大，所屬的UBC的吉祥物是「雷鳥」，本季目前17場比賽只輸過2場、正值8連勝，且2016年來台灣參加過台灣師大主辦的國際名校籃球邀請賽，當時還帶走冠軍，明年雷鳥隊可能會來台灣參加瓊斯盃，屆時台灣球迷有機會欣賞再次這支加拿大大學勁旅。

(中時電子報)

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