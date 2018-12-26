檢察官說法》高一女半推半就口交高一男 慘遭男生家長告

2018年12月26日 00:03 中時電子報 張達智 文/台灣司法人權進步協會、編輯/

大雄與靜香為高一同學，且為COSPLAY的同好，大雄因而暗戀靜香。某日大雄以參觀其住處收藏之COSPLAY服飾、道具為理由，邀約靜香來前住處；大雄並準備啤酒與靜香共飲，再藉著酒意壯膽向靜香示愛，靜香身處無他人環境下，一時不知如何反應，大雄接著撫摸靜香身體，再以手指插入靜香之陰道；又在大雄要求下，「半推半就」的以口含住大雄陰莖。靜香對於發生性關係經過，深感不受大雄尊重、後悔不安，難過之餘，將參觀大雄住處發生之經過告訴導師，導師通知雙方家長，雙方家長均提出告訴。

案例中描述之「指交」、「口交」是刑法上「性交」嗎？按稱「性交」者，謂非基於正當目的所為之下列性侵入行為：一、以性器進入他人之性器、肛門或口腔，或使之接合之行為。二、以性器以外之其他身體部位或器物進入他人之性器、肛門，或使之接合之行為，刑法第10條第5項定有明文。所以只要是以性器與他人性器、肛門或口腔相互接合，或以器物、其他身體部位與他人性器、肛門相互接合，亦即俗稱「指交」、「口交」或「肛交」之性行為，不論男男、女女或男女之間，都構成所謂之性交行為。

靜香即使是願意或無明示反對與大雄發生性關係，但兩人均係未滿16歲之高一學生，對於性觀念尚屬懵懂，刑事政策為保護少年，認為14歲至16歲之男女，乃欠缺完整之性自主權；14歲以下之男女，則完全欠缺性自主之同意權或同意能力。因此，刑法第227條第3項明文規定，對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者，即便出於雙方合意或兩情相悅，仍然構成犯罪，亦即大雄與靜香不但是被害人，同時也是加害人。但未滿18歲之人發生性關係，法律特別規定屬於告訴乃論之罪，雙方家長可以撤回告訴。

附帶一提，大雄對靜香為「指交」或使靜香「半推半就」為其「口交」之行為，若已違背靜香之意願，客觀上也可證明靜香不願意為大雄「口交」之行為，大雄恐涉及強制性交罪，可處3年以上10年以下徒刑。是男女發生性行為前，請尊重對方性自主權利，切勿違背對方意願而發生性行為，再多辯解也無法挽回彌補對方之傷害。（台灣司法人權進步協會關心您！！！）💕

（本文由協會理事桃園地檢署主任檢察官蔡正傑提供）

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