台版「魔女的條件」 輕熟女教師戀小鮮肉雙胞胎 家長崩潰

2018年12月26日 00:01 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

紅極一時的日劇《魔女的條件》，描寫一名26歲的女老師與班上17歲男學生的禁忌愛戀故事，新北有名30歲的補教女老師，因愛上自己班級的17歲雙胞胎兄弟，去年曾追求哥哥遭拒，今年初又向弟弟示愛，結果兩人師生戀曝光。女老師被家長怒罵「不要臉」、「狼師」和「有病就要看醫生」等語，女師以此控告家長公然侮辱，但新北地檢署認為女老師的行為是可受公評之事，全案今不起訴處分。

這名女老師在補習班教英文，2017年女老師先對雙胞胎的哥哥示好，說「我可不是對每個人都這麼偏心」、「能遇到讓我想偏心的也是真的很難得」和「我一定會最照顧你」等語，不過哥哥沒有接受，後來這名老師又把目標轉向弟弟，兩人隨即戀愛。今年4月雙胞胎弟弟離家出走，被家長在女老師的工作室找到人，家長因此斥責她「不要臉」等語，被女老師提告。

偵訊時，家長否認有辱罵之事，並反指女老師與未成年學生交往。家長表示，女老師今年1月曾因此事寫下切結書，對師生戀承諾不會再與兄弟2人有任何接觸獲聯絡，事後仍卻仍與弟弟私下有來往，被揭穿她還理直氣壯說「鬧夠了沒有」，一時氣憤才會出言反擊。

檢方也認為，女老師是從事教育工作，與學生的互動屬可受公評之事。既然她和未成年學生交往是真的，又立切結書承諾不再來往，後但又私下接觸，縱使家長的言語尖酸刻薄，但評論仍屬合理範圍。

(中時電子報)