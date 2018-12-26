冬天做什麼最適合養身紓壓？專家：做愛

2018年12月26日 00:08 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

聖誕節，可說是繼情人節之後，情侶們最期待的節日之一！在這個洋溢著濃濃愛意和浪漫氣息的日子裡，是不是也想跟另一伴好好「溫存」一下？

如同心情會隨著季節過渡而改變，性慾，也是如此。美國心理治療師凱莉基特利（Kelley Kitley）表示，相較於其他季節，伴侶或夫妻在冬季的確會有更頻繁的性生活，主要在於天氣冷，人們在室內、家裡或甚至窩在床上的時間更長，也使伴侶間有更多時間可以在一起、培養感情，因此冬天的確可能使人更加「性」致勃勃。

冬天性愛有哪些好處？

1.擺脫冬天束縛感，性愛有助解壓

《新性愛聖經：性愛新指南》（The New Sex Bible: The New Guide to Sexual Love）一書作者潔西卡奧萊利博士（Dr. Jessica O'Reilly）表示，天氣冷的時候，人容易有「被束縛、被困住」的感覺，而性愛則可以平緩緊張神經、紓解壓力。

2.男人在冬天「性」致更高

對於男性來說，冬季的性生活頻率往往更高，基特利說，原因在於冬天人們常常會穿較多衣物、露出較少皮膚，這反而容易增加男性的好奇心與性幻想，使他們更容易「性」致高昂。

3.冬天乾燥難入眠，性能助你睡更好

冬天空氣乾燥的時候，你可能容易有喉嚨痛、鼻塞等困擾，讓你難以入眠，奧萊利博士建議，此時不妨在睡前來場性愛，因為性能有助大腦釋放類似睡眠的化學物質，如血清素、鴉片類藥物等，這將使你更加放鬆並昏昏欲睡。

4.性釋放內啡肽，有助抗憂鬱

如果你患有季節性抑鬱症的任何症狀，像是對本來喜歡的事物突然缺乏興趣，或是無緣無故抑鬱等，基特利說，「性」是抗憂鬱相當不錯的方式，主要在於性行為能幫助身體釋放內啡肽（endorphins），這會使人們感到快樂，也能促進伴侶間的關係。

5.性能促進免疫力

雖然高潮不能取代流感疫苗，但它可以讓你的身體形成一個很好的防禦系統。奧萊利博士表示，性會增強人體的免疫系統，甚至曾有研究指出，每週性生活3次或以上的人，其唾液中的免疫球蛋白A（immunoglobulin A）指數會明顯較一般人高，這將有助抵抗感冒或流感等常見疾病。

性的營養學 提升性慾掌握營養3關鍵

除了季節，食物，也有幫助提高性慾的效果，日本營養師松田真紀表示，雖然目前沒有能「直接」提升性慾的食物，但只要掌握「提振精神」、「抗氧化（抗老化）」及「改善血液循環」三關鍵層面來攝取營養素，便能有效改善性機能與提升性生活滿意度。

關鍵一：提振精神的營養素

壓力會導致血液循環不佳，更嚴重可能妨礙睡眠；而睡眠品質對於人體精、氣、神都有直接相關。松田真紀表示，睡眠不足對於男性荷爾蒙「睪酮」的生成會造成負面影響，因此平常藉由攝取調劑精神面的營養素，能有助於讓身心處於更健康的狀態，對於性慾的生成及發展也會有正向影響。

推薦營養素：色胺酸（如魚肉）、可可鹼（如巧克力）、花生四烯酸（如牛肉）

關鍵二：具抗氧化作用的營養素

藉由攝取抗氧化營養素，能讓身體啟動抗氧化作用，藉此保持年輕體力，同時助於幫助性慾的提升與延續。

推薦營養素：蝦青素、維生素D（如鮭魚）、維生素E（如橄欖油）

關鍵三：改善血液循環的營養素

維持身體細胞協調指揮，掌管人體情緒、性慾的「荷爾蒙」是透過血液循環輸送到身體各部位，因此藉由攝取改善血液循環的營養素，一方面能增加新陳代謝，一方面也能活化荷爾蒙分泌，增加情慾的流動。

推薦營養素：大蒜素（如大蒜）、辣椒素、薑烯酚（如辣椒、薑）

牡蠣牛肉卷

結合富含維他命B1的牛肉，加上可以增加口感並富含鋅的牡蠣，醬汁則以能改善血液循環的大蒜，與擁有增強吸收維他命B1功效的檸檬及香菜所製成，除了口感有層次外，更有助讓營養被身體完整吸收。

食材：剝殼牡蠣6顆、牛肉薄片6片、特級冷壓橄欖油 1大匙、酒 1大匙、洋蔥1／8顆、大蒜1顆、醬油 1小匙、西洋芹（依據個人喜好加入）

醬汁食材：檸檬汁1大匙；香菜、鹽酌量

作法：

1.在牛肉上灑上胡椒鹽，將牡蠣捲進牛肉中後以牙籤固定。

2.將洋蔥及大蒜細切後，與醬汁食材攪拌均勻。

3.將橄欖油倒進平底鍋後以中火熱鍋，隨將牛肉卷放入香煎，待牛肉卷熟後，加入酒及醬油。

4.將牛肉卷擺盤，淋上作法2的醬料，並依個人喜好放上西洋芹即完成。

圖片來源：TENGA提供

辛味甜酒堅果巧克力

甜酒是發酵食品，而巧克力富含可可鹼，可以改善腸道環境，並舒緩緊張情緒，最後加入可以改善血液循環的辣椒，製成適合大人食用，帶有些許辣味的巧克力。

食材：甜酒100 ml、高純度巧克力150g、切成細狀的辣椒1小匙、杏仁50g、可可粉1大匙

作法：

1.將巧克力細切後，放入鍋子中隔水加熱。

2.將甜酒、辣椒及巧克力均勻攪拌後倒入模具，撒上切細的杏仁，放到冰箱。

3.待固化後撒上可可粉，切成適當大小即可。

圖片來源：TENGA提供

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(中時電子報)