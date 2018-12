冬天做什麼最適合養身紓壓？專家：做愛

2018年12月26日 00:08 中時電子報 林毅 /編輯、 康健雜誌 /文 /編輯、/文

聖誕節,可說是繼情人節之後,情侶們最期待的節日之一!在這個洋溢著濃濃愛意和浪漫氣息的日子裡,是不是也想跟另一伴好好「溫存」一下?

如同心情會隨著季節過渡而改變,性慾,也是如此。美國心理治療師凱莉基特利(Kelley Kitley)表示,相較於其他季節,伴侶或夫妻在冬季的確會有更頻繁的性生活,主要在於天氣冷,人們在室內、家裡或甚至窩在床上的時間更長,也使伴侶間有更多時間可以在一起、培養感情,因此冬天的確可能使人更加「性」致勃勃。

冬天性愛有哪些好處?

1.擺脫冬天束縛感,性愛有助解壓

《新性愛聖經:性愛新指南》(The New Sex Bible: The New Guide to Sexual Love)一書作者潔西卡奧萊利博士(Dr. Jessica O'Reilly)表示,天氣冷的時候,人容易有「被束縛、被困住」的感覺,而性愛則可以平緩緊張神經、紓解壓力。

2.男人在冬天「性」致更高

對於男性來說,冬季的性生活頻率往往更高,基特利說,原因在於冬天人們常常會穿較多衣物、露出較少皮膚,這反而容易增加男性的好奇心與性幻想,使他們更容易「性」致高昂。

3.冬天乾燥難入眠,性能助你睡更好

冬天空氣乾燥的時候,你可能容易有喉嚨痛、鼻塞等困擾,讓你難以入眠,奧萊利博士建議,此時不妨在睡前來場性愛,因為性能有助大腦釋放類似睡眠的化學物質,如血清素、鴉片類藥物等,這將使你更加放鬆並昏昏欲睡。

4.性釋放內啡肽,有助抗憂鬱

如果你患有季節性抑鬱症的任何症狀,像是對本來喜歡的事物突然缺乏興趣,或是無緣無故抑鬱等,基特利說,「性」是抗憂鬱相當不錯的方式,主要在於性行為能幫助身體釋放內啡肽(endorphins),這會使人們感到快樂,也能促進伴侶間的關係。

5.性能促進免疫力

雖然高潮不能取代流感疫苗,但它可以讓你的身體形成一個很好的防禦系統。奧萊利博士表示,性會增強人體的免疫系統,甚至曾有研究指出,每週性生活3次或以上的人,其唾液中的免疫球蛋白A(immunoglobulin A)指數會明顯較一般人高,這將有助抵抗感冒或流感等常見疾病。

性的營養學 提升性慾掌握營養3關鍵

除了季節,食物,也有幫助提高性慾的效果,日本營養師松田真紀表示,雖然目前沒有能「直接」提升性慾的食物,但只要掌握「提振精神」、「抗氧化(抗老化)」及「改善血液循環」三關鍵層面來攝取營養素,便能有效改善性機能與提升性生活滿意度。

關鍵一:提振精神的營養素

壓力會導致血液循環不佳,更嚴重可能妨礙睡眠;而睡眠品質對於人體精、氣、神都有直接相關。松田真紀表示,睡眠不足對於男性荷爾蒙「睪酮」的生成會造成負面影響,因此平常藉由攝取調劑精神面的營養素,能有助於讓身心處於更健康的狀態,對於性慾的生成及發展也會有正向影響。

推薦營養素:色胺酸(如魚肉)、可可鹼(如巧克力)、花生四烯酸(如牛肉)

關鍵二:具抗氧化作用的營養素

藉由攝取抗氧化營養素,能讓身體啟動抗氧化作用,藉此保持年輕體力,同時助於幫助性慾的提升與延續。

推薦營養素:蝦青素、維生素D(如鮭魚)、維生素E(如橄欖油)

關鍵三:改善血液循環的營養素

維持身體細胞協調指揮,掌管人體情緒、性慾的「荷爾蒙」是透過血液循環輸送到身體各部位,因此藉由攝取改善血液循環的營養素,一方面能增加新陳代謝,一方面也能活化荷爾蒙分泌,增加情慾的流動。

推薦營養素:大蒜素(如大蒜)、辣椒素、薑烯酚(如辣椒、薑)

牡蠣牛肉卷

結合富含維他命B1的牛肉,加上可以增加口感並富含鋅的牡蠣,醬汁則以能改善血液循環的大蒜,與擁有增強吸收維他命B1功效的檸檬及香菜所製成,除了口感有層次外,更有助讓營養被身體完整吸收。

食材:剝殼牡蠣6顆、牛肉薄片6片、特級冷壓橄欖油 1大匙、酒 1大匙、洋蔥1/8顆、大蒜1顆、醬油 1小匙、西洋芹(依據個人喜好加入)

醬汁食材:檸檬汁1大匙;香菜、鹽酌量

作法:

1.在牛肉上灑上胡椒鹽,將牡蠣捲進牛肉中後以牙籤固定。

2.將洋蔥及大蒜細切後,與醬汁食材攪拌均勻。

3.將橄欖油倒進平底鍋後以中火熱鍋,隨將牛肉卷放入香煎,待牛肉卷熟後,加入酒及醬油。

4.將牛肉卷擺盤,淋上作法2的醬料,並依個人喜好放上西洋芹即完成。

辛味甜酒堅果巧克力

甜酒是發酵食品,而巧克力富含可可鹼,可以改善腸道環境,並舒緩緊張情緒,最後加入可以改善血液循環的辣椒,製成適合大人食用,帶有些許辣味的巧克力。

食材:甜酒100 ml、高純度巧克力150g、切成細狀的辣椒1小匙、杏仁50g、可可粉1大匙

作法:

1.將巧克力細切後,放入鍋子中隔水加熱。

2.將甜酒、辣椒及巧克力均勻攪拌後倒入模具,撒上切細的杏仁,放到冰箱。

3.待固化後撒上可可粉,切成適當大小即可。

