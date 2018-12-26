全家年度熱銷飲料 四大天王出列

全家公布年度熱銷飲料，標榜乳含量的「義美鮮奶茶」、因選舉話題意外爆紅的FMC「檸檬蜂蜜水」，都榜上有名！（圖／業者提供）

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全家獨家推出零食變飲料的「乖乖椰子牛乳」十分新奇，限量20萬瓶，2周內完銷。（圖／業者提供）

超商最熱賣的飲料是什麼？根據全家便利商店最新公布的「2018年度飲料風雲榜」，其中，標榜乳含量的「義美鮮奶茶」、怪奇有趣的「乖乖椰子牛乳」、今年因選舉話題意外爆紅的FamilyMart Collection「檸檬蜂蜜水」，還有冷藏飲料小金雞FamilyMart Collection「冷壓椰子水」，都是榜上有名的四大天王！

全家觀察，近年來，消費者嗜好的奶茶口味轉變，從過去強調重乳派，開始轉向追求天然派，也因此標榜生乳含量、生乳添加的鮮奶茶崛起，不僅各大通路鮮奶茶品項數愈來愈多，銷售占比也逐漸提高。其中，全家獨賣的「義美鮮奶茶」就創下2個月熱銷百萬瓶的紀錄，全家自有品牌FMC鮮奶茶、黑糖鮮奶茶，也很受歡迎。

全家指出，在自然派飲品中，還有冷藏飲料小金雞FMC冷壓椰子水，據市調資料，FMC冷壓椰子水為今年第3季，市場銷售量第一名的椰子水產品；而去年推出就廣受好評的FMC蜂蜜水、檸檬蜂蜜水，平均單日可銷售上萬瓶，今年下半年受選舉話題炒熱的網路討論度，在年末又創造一波銷售高峰。

不過，除了自然派飲料，全家也發現，消費者對獵奇派飲料的嚐鮮度也很高，今年全家獨家推出零食變飲料的「乖乖椰子牛乳」，限量20萬瓶，2周內完銷，後續推出的「中華花生豆奶」也有很高的網路討論度，鑑此商機，全家將於1月2日再推出「77新貴派花生巧克力牛乳」，挑戰消費者的感官跟味蕾！

(工商 )

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