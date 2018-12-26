趙麗穎缺席《知否》發佈會！老公馮紹峰一句話發射閃光彈

2018年12月26日 00:11 中時 林淑娟

馮紹峰與朱一龍戲中是情敵，戲外是好哥們。（八大）

趙麗穎、馮紹峰新婚後的最新電視劇作品《知否知否應是綠肥紅瘦》，25日舉辦戲劇開播發佈會，女主角趙麗穎並未現身，身為男主角的老公馮紹峰成了媒體捕捉焦點。湖南衛視選在耶誕節首播《知否》，台灣則由八大電視取得頻道播出版權，期望在趙麗穎、馮紹峰夫妻檔的合作話題下，再創《延禧攻略》帶來的關注熱度。

發佈會現場，主要演員馮紹峰、朱一龍、施詩、張佳寧等等，與導演張開宙及編劇曾璐、吳桐一同出席盛會。劇中趙麗穎及馮紹峰從認識到最終結為夫妻，並一起奮戰鞏固政權。主持人開頭先問起馮紹峰飾演的角色是怎麼樣的人？馮紹峰秒回答案「值得嫁的人！」雖然老婆趙麗穎不在現場，但放了一計「閃光彈」仍引起現場一陣轟動。

朱一龍劇中無緣與趙麗穎走在一起，馮紹峰談到這位「情敵」，笑談兩人私下其實無話不談。兩人印象最深刻的是一場針鋒相對對手戲，馮紹峰說這場戲的台詞他就背了3天，一到現場導演居然點了300根蠟，一盞燈都沒有，「現場都快缺氧了！」

《知否知否應是綠肥紅瘦》劇情描述，盛家六姑娘明蘭（趙麗穎飾）從小聰穎貌美，卻遭遇嫡母不慈，姊妹難纏，父親不重視，生母被害去世的困境。她藏起聰慧，掩埋鋒芒，忍辱負重逆境成長，在萬般打壓之下自立自強，終歷盡艱難為母報仇。在這一過程中，明蘭結識了寧遠侯府二公子顧廷燁（馮紹峰飾）。顧廷燁幫過明蘭，也刻薄過明蘭，他見過明蘭軟懦表皮下的聰慧銳利，也見過她剛強性格中的脆弱孤單，對她早已傾心。朝廷風雲變幻，在顧廷燁的擁戴下，趙家旁支宗室子弟被立為太子，顧廷燁拿著勤王詔書，大破反賊，而後擁立新帝，成為新朝第一功臣，略施巧計娶了明蘭為妻。明蘭婚後管家業、整侯府、鏟奸佞、除宵小，夫妻二人解除誤會建立了深厚的感情，最終明蘭與丈夫一同協助明君鞏固政權，二人也收穫了美滿的人生。

(中時 )