女平安夜見網友 竟約到大野狼險入狼口

2018年12月26日 00:16 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

網路交友真是充滿危險與驚奇，基隆一名通緝犯在平安夜，與一名女性網友約見面，不過雙方都還沒見到就gg了。這名通緝犯男網友當天帶了俗稱「強暴丸」的FM2，與保險套赴約與素未謀面的女網友見面，不過幸好老天保佑，這名通緝惡狼在路上遇警方執行巡邏，當場被搜出FM2、安非他命、FM2、K盤等毒品，還有保險套，被帶回警局，期間另一頭不知情的女網友因苦等不到人，頻頻打電話，都不知道自己差點遇險。

基隆市少年警察隊昨晚加強巡守勤務時，見到正要前往赴約的徐姓嫌犯，因為他走路很可疑，員警直覺有異狀，於是上前盤查。發現他長得很像一名毒品通緝犯，被警方帶回警局查證。員警在他隨身物品起出毒品、保險套，男子還稱這些「不是我的」，是朋友的。過程中，因男子手機響警察才知道是他24歲的徐姓通緝犯，身上涉有8案，分別在今年6月及8月間，被士林地檢署發布通緝在案。

聯合報報導，警方在他身上起獲第二級毒品安非他命0.19公克、2小包第三級毒品FM2共1.57公克、K盤1組、不明粉紅色藥丸6顆、不明淡黃色粉末1.19公克、不明灰色粉末1小瓶、不明液體藥水1小瓶等，全案依涉嫌毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。

而原本約到大野狼的女網友，再也沒有打電話找他，少年警察隊呼籲，青少年網路交友應謹慎小心，初次與網友見面應告知家人，並避免單獨赴約，同時拒絕飲用來路不明的飲品，以保自身安全。

(中時電子報)