全球航母排名大洗牌 中國坐5望3 日本首次入榜

2018年12月26日 00:17 中時電子報 盧伯華

近幾年全球主要軍事大國加速興建航空母艦，使得每年航母戰力排名都有不小的變化。加上有幾個國家增加了多艘輕型航母或改造兩棲攻擊艦，也使得航母的種類等級更為繁複。美媒《海上力量》雜誌近期再公布全球航母戰力排名，與先前又有不小變化，中國排名雖在中段，但新造航母已下水，未來排名可望大幅躍進。日本則因出雲級改造在即，亦獲擠入前10。

《新浪軍事》引述《海上力量》雜誌的全球航母排名指出，排行榜以航母的型號為劃分標準，包含英國、中國兩艘已經下水，即將服役的航母。而印度國產航母維克蘭特號雖已下水，但是距服役遙遙無期而被排除。總體來看，美、英、法、俄、中、印等6國擁有擁有18艘大中型航母。而義、西、澳則共擁有4艘輕型航母。值得注意的是，日本的2艘出雲級將改造並配備F-35B，也統計在內。

排名第一的美國福特級是當之無愧。更大的排水量與核反應爐，更先進的電磁彈射器，更多的艦載機，比尼米茲級多達4倍的發電量和全電推進技術，雖然初期問題不少，但仍讓福特級佔據了最球戰力最強航母的首位。

日本兩艘出雲級航母即將進行改造並配備F-35B隱形戰機。（圖／美聯社）

排名第二是尼米茲級航母也毫無爭議，雖然部份指標比福特級略遜一籌，但憑藉著數十年來豐富的使用經驗和實戰表現，得以加分不少。況且就算是憑實力，尼米茲級也足以遠遠甩開其他國家的任何一艘航母。

排名第3名是法國戴高樂級。雖然其滿載排水量只有42500噸，但它是目前世界上除美國之外，唯一一艘使用核動力和蒸汽彈射器的航母，45架各型艦載機也遠遠超過了其他國家航母的載機量。不過，最高航速僅27節嚴重影響了其總體戰力，3.5代陣風艦載機稍顯落伍，估計很快就會被趕上。

排名第4是英國兩艘伊莉莎白女王級，無論排水量還是可載機數量，都遠遠超過法國的戴高樂號。然而由於預算拮据，原本可以裝60多架艦載機的伊莉莎白女王號，僅計畫配備20餘架F35B，而2號艦可能連一架艦載機都沒有，因此不得不屈居法國戴高樂號之後。但如果未來英國給它們配齊艦載機，其戰鬥力瞬間就可以超越法國航母。

排名第5的中國遼寧號航母，另有一艘即將服役的國產航母也算同級。遼寧級航母搭載20多架殲15重型艦載機，戰鬥力雖與法國陣風不相上下，但滑躍起飛嚴重限制性能的發揮。艦載機現代化程度略有不足，只能暫列第5名。但是如果將來中國的電磁彈射航母和第4代艦載機服役之後，排名可望進入前3。

排名第6的俄羅斯雖航母經驗豐富，但現有唯一航母庫茲涅佐夫號狀況極糟，艦載機和飛行員短缺嚴重，戰鬥力堪憂，未來雖有新造航母計劃，但短期內開建可能性不大，未來還可能繼續滑落。

至於義大利加富爾級、印度超日王號，日本出雲級，《海上力量》雜誌綜合考慮其排水量、艦載機數量和性能，分別排名第7、8、9名。西班牙胡安．卡洛斯一世號戰略投送艦，以及由它衍生出來的澳大利亞2艘坎培拉級，雖然具備滑躍飛行甲板，能夠起降F-35B，但是由於排水量太小，且將兩棲攻擊艦和航母的功能並於一身，實際上航空能力被大幅削弱，排名反而在日本2艘出雲級之後。

(中時電子報)