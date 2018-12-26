網紅崴爺帶路 走訪大稻埕文青打卡新地標：阿嬤家

2018年12月26日 09:00 中時電子報 綜合報導

瞧網紅崴爺手拿mic牌化身成小編特派員，要帶大家到哪兒去呢？答案揭曉，今天我們的目的地正是「大稻埕」這個充滿人文風情的地方！但崴爺不是要帶大家到霞海城隍廟拜月老、也不是要去永樂市場吃喝挖寶，今天要去的私房景點很特別～它就座落在迪化街的另一端、一個美麗的轉角，也是現在最夯的文青新地標－「阿嬤家」！走吧，跟著崴爺的腳步出發打卡去！

網紅崴爺手拿mic牌化身成小編特派員，今天要帶大家到大稻埕的迪化街另一端、一個美麗轉角-「阿嬤家」參觀特展。

【安妮與阿嬤相遇】 大稻埕老屋再現荷蘭經典特展

「阿嬤家」聽起來很親切吧～但這其實是「婦女救援基金會」為了台灣的慰安婦倖存者所成立的「和平與女性人權館」，今天要跟大家分享的正是最近在阿嬤家展出的「安妮與阿嬤相遇－看見女孩的力量」(ANNE X AMA-GIRLS UNDER FIRE IN WWII)特展。這是荷蘭的「安妮之家博物館」與婦援會跨國合作的紀念特展，經瑞士安妮法蘭克福基金會授權，首次將安妮的故事、安妮日記及密室意象帶到台灣，從今年7月於大稻埕的阿嬤家開展後就受到各方熱烈的迴響，許多人在參觀後也深受感動！

也因為如此，婦援會決定將原訂於年底結束的特展延展至明年3月17日，讓更多人能夠透過展覽看見女性的力量是多麼動人，無論是勇敢為自己站出來發聲的慰安婦阿嬤、亦或透過日記留下紀錄的安妮，這些不同的視角，都讓我們進一步感受到在二戰那個遙遠的年代裡對於和平的期盼。

崴爺帶大家參觀最近在阿嬤家展出的「安妮與阿嬤相遇－看見女孩的力量」特展。

【大稻埕打卡新地標】 阿嬤家訴說女性人權故事

因為展覽好評不斷，也成為許多人到大稻程進行一場文青小旅行時的打卡新地標！不過很多人在參觀特展前都會有一個共同的疑問：西方的安妮和東方的阿嬤有什麼關聯呢？其實，她們都是同樣在二戰時期受到迫害、被剝奪了人權的女性代表，這也是婦援會把兩個主題巧妙結合在一起的巧思。本場展覽主角的安妮，雖然年僅15歲就因為德國納粹迫害最終難逃死劫、病死在集中營，但是透過她生前的日記，世人看到的卻是一個即使困在密室裡長達761天的小女孩，依然充滿正能量、對於和平及美好未來充滿期盼和想像，她的「安妮日記」也成為影響世人的重要著作，甚至在全世界發行了超過70種語言！透過「自由」、「希望」、「愛」、「好奇」、「勇氣」這五個安妮的個性特質，婦援會也期盼民眾在參觀展覽時，能夠在展覽中看見自己的特質並瞭解不論性別、性向、族群、職業等身分，每個人都應被尊重，都應該擁有成為心中想像的模樣的自由。

特派員崴爺特別提到，會推薦這個特展的目的絕對不是要大家感受到歷史有多麼沉重，而是應該在參觀完特展後，思考如果讓安妮和阿嬤的悲慘遭遇不再發生、而當年的受害者、加害者、旁觀者可有其它的選擇？而如果在我們生活中面對到偏見和歧視等等傷害時，你又會選擇用什麼方式面對？會選擇站在哪一邊呢？這是一個很值得思考的題目，不妨在參觀完展覽後給自己一些片刻的寧靜時光在心中留下答案吧！

「安妮與阿嬤相遇」特展延至2019年3月17日，婦援會以「尋找安妮‧看見自己」為主要概念推出一系列活動。

大稻埕文青打卡新地標：【AMA阿嬤家】

 展覽名稱：

「安妮與阿嬤相遇－看見女孩的力量」

(ANNE X AMA-GIRLS UNDER FIRE IN WWII)特展

 特展時間：

即日起至2019/3/17

週二至週日10:00-17:00（週一休館）

 特展地點：

婦女救援基金會附設阿嬤家-和平與女性人權館

台北市大同區迪化街一段256號

更多展覽內容及門票售價等相關資訊請至官網查詢

歡迎機關團體、社團學校預約參觀

(中時電子報)