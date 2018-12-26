鄭文隆爆管案 府：你自己在場為何假借朋友爆料

鄭文龍。（圖／本報系資料照片）

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中時

台灣陪審團協會理事長鄭文龍昨晚間於民視「政經看民視」節目中，提到他有社團朋友提供他消息，指出總統曾與社團朋友對談時，曾表示「你民進黨沒人才，所以葉俊榮要來做，還要感謝他」以及「管中閔讓他做就好了」等言論，總統府深夜發聲明表示，當時鄭本人就在場，為何假借朋友提供消息？

總統府深夜發聲明指出，今年11月初，總統曾與本土社團朋友們有一場聚會。事實上，鄭文龍先生本人就在場。而在該場聚會中，鄭文龍先生就提到了他對於葉俊榮先生擔任教育部長以及管案的意見。為何今晚鄭文龍先生卻假借社團朋友提供他消息來發言，令人不解。

聲明說，在聚會中有關由葉俊榮出任教育部長一事，總統當時的回應是，基於管案陷入僵局，而吳茂昆前部長倉促去職，行政院要在短時間內要找教育部長人選，的確遇到很大困難，後來才找到葉俊榮前部長願意出任。在該聚會中，總統絕無所謂「民進黨沒人才」的說法，鄭文龍的指控與事實不符。

聲明表示，有關台大校長遴選案，總統的一貫的態度是遴選程序必須合法，教育部應該依法處理，這是法律問題，不是政治問題。至於遴選結果為何，並非總統能介入。後來本案進入訴願程序後，總統的態度就是依循訴願及相關行政訴訟程序處理，所以絕對不會有所謂說「管中閔讓他做就好了」這樣的話。這種說法與總統對於本案的認知與邏輯完全顛倒，顯有刻意誤導。

聲明強調，有關鄭文龍所言，與總統一貫態度不符，也絕非事實，請鄭文龍勿以訛傳訛，混淆視聽。

(中時 )

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