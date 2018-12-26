女王密令！耶誕休兵 梅根凱特大演團圓劇

凱特和威廉王子，還有梅根與哈利王子拋開不合傳聞，25日笑容可掬地出現在英格蘭諾福克山均漢姆莊園，前往附近的聖瑪利亞瑪達拉教堂參加耶誕節禮拜時，受到群眾夾道歡迎。（美聯社）

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中時電子報
英國王室人氣4人組耶誕合體

歷經幾個月來妯娌不合的傳聞後，隨著耶誕節降臨，由於英國女王強烈希望成員團聚，給世人相處和諧的印象，劍橋公爵夫人凱特和威廉王子，還有薩塞克斯公爵夫人梅根與哈利王子25日笑容可掬，加入女王和所有的重要王室成員，出席了耶誕節禮拜儀式。

據《每日郵報》（DailyMail）25日報導，當凱特和挺著7個月大孕肚的梅根從山均漢姆莊園（Sandringham House）出發，走到不遠的聖瑪利亞瑪達拉教堂（St Mary Magdalene Church）與女王會合途中，和夫婿展現了英國王室「人氣4人組」的魅力，受到廣大民眾夾道歡迎。

凱特一如往常，遵循王室傳統，穿著反映耶誕節歡樂氣氛的明亮紅色洋裝現身，而梅根也不改反骨，不顧王室通常只有出席喪禮才穿黑衣的傳統，以一身黑出席了耶誕禮拜。

英國王室人氣4人組耶誕合體

當她倆和夫婿走向教堂時，彼此不時交談，表現得十分融洽，沒有辜負女王的期望。王室主要成員幾乎全員到齊，但不見女王的另一半菲立普親王，還有查爾斯王儲的妻子卡蜜拉。

據王室消息人士說，現年97歲菲立普身體健康，只是想輕輕鬆鬆，和家人私下度過這一天。至於卡蜜拉上星期就重感冒，據信尚未康復。

原本消息傳出，凱特一家將和娘家共度耶誕，而梅根與哈利則將和女王一起過節。不過，後來肯辛頓宮（Kensington Palace）證實，為了顯示王室的凝聚力，兩家將和女王一起共度佳節。

(中時電子報)

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文章來源：Kate and Meghan are all smiles as they put rumours of a rift behind them to join their husbands, the Queen and the rest of the Royal Family at Christmas Day church service in Sandringham

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