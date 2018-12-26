白天冬陽好暖和 北部高溫24度！傍晚冷氣團到 濕冷一週

2018年12月26日 05:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

耶誕節剛過，來看看天氣如何！今（26日）白天各地舒適至溫暖，僅北部、東北部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨！白天北部高溫27度，南部甚至高達30度。氣象局今早針對全台18縣市發布陸上強風特報。另然傍晚起冷氣團南下，全台將轉濕冷，其中從30日起到元旦的連假，全台灣恐將都有「雨神同行」。另今天另外，南部天氣晴朗穩定，空品較差，外出請注意。

氣象局今早針對全台18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今日白天台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。今晚起至明日東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷；臺灣北部及東半部地區有局部短暫雨，東北部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

溫度方面，今天北部、東北部高溫約23、24度，中南部及花東約25至28度，各地感受舒適至溫暖，清晨仍稍涼，各地低溫約19、20度。紫外線指數為低量至中量級，外出請注意。

另氣象局官方臉書「報天氣 - 中央氣象局」表示，今日起下半天將會開始受到東北季風影響，為時整整一周，冷空氣更可能達到冷氣團等級，中部以北低溫最低將下探到13度，南部與花東地區也不到20度。

今天台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

值得注意的是，在菲律賓東方海面有一熱低壓形成，目前向西北西移動，有發展會生成為今年第30號颱風「帕布」。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南沿海地區風速偏強，短時間可能出現揚塵現象達橘色提醒等級；高屏空品區位於下風處仍有污染累積為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)