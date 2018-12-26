12／26三大報頭條要聞

2018年12月26日 07:14 中時電子報 綜合報導

@中國時報

●高雄市長韓國瑜25日就職演說引用詩人余光中的〈讓春天從高雄出發〉開場，用中英文發表演說後，最後高喊「用278萬人的力量一起向全世界呼喊，高雄來了！」結尾；隨即端出拚經濟的第一道菜「要針對國外觀光客開徵住宿100元城市稅」是否引發各縣市跟風效應，備受矚目。

●歐洲、日本等地不少城市很早就實施對外國觀光客到當地居住飯店、旅館、民宿等，按照居住星級不同，每晚另加收些許費用，而他們稱旅遊稅，也可視為城市稅或住宿稅；德國、法國、義大利、西班牙、波蘭、奧地利等都是每人每晚徵收，荷蘭則是約飯店價格5％。

●教育部長葉俊榮24日宣布「勉予同意聘任管中閔為台大校長」，引來府院及民進黨的不滿，他昨天以「承擔所有政治責任」、「十字架我來扛」，請辭獲准，任期163天，是第三個因為台大校長遴選案下台的部長。台大則已回文教育部，管中閔明年1月8日上任。

●國民黨總統初選提前起跑，甫卸任的前新北市長朱立倫25日率先表態，他的目標很清楚，就是2020為台灣打拚，他會到台灣各地向各界學習、充電，會先朝工作室方向籌畫，不會拘泥於競選辦公室。

@旺報

●大陸市場即將迎來真正的「國民待遇」時代。經中共中央、大陸國務院批准，大陸國家發改委、商務部25日發布《市場准入負面清單（2018年版）》（下稱《清單》），這意味著大陸的市場准入負面清單制度進入全面實施新階段，負面清單以外的行業、領域、業務等，各類市場主體皆可依法平等進入，這對於大陸民企而言是極大的利多消息。

●歷經逾兩年的試點，大陸終於在25日公布《市場准入負面清單（2018年版）》，確定大陸市場准入負面清單制度正式上路。這個創新制度不僅昭告大陸將進一步向市場化經濟靠攏，也確定大陸未來產業准入的界限。由於負面清單意味著官方的管理政策將更開放，預料對於近年來頻頻布局大陸市場的先進製造業及高端服務業將最有利，大陸在相關板塊的「吸金」效應，值得觀察。

●大陸人大常委會正在審查《外商投資法草案》，將取代過去外資三法，成為保障外資強有力的法律保證。其中最大亮點是大陸將用法律手段確保外商投資權益，例如不強迫轉移技術，並且採取負面清單的管理模式，讓包括台商在內的外資企業在大陸投資等同吃了一顆定心丸。

●《專利法修正草案》也是這次大陸全國人大常委會審議的重要財經法案之一，更是很多外商最關注的法案。這次修正重點在於嚴懲侵犯專利權的賠償新規，採取重罰制，最高可處罰5倍，或金額不超過500萬（人民幣，下同），網路服務商有涉及侵權的部分，必須採取行動制止，否則要負連帶責任。

@工商時報

●大陸系統大廠華為雖然面臨中美貿易戰及財務長被調查的雙重營運壓力，但持續加快自有客製化晶片開發，並且搶在年底前發布多款針對資料中心、高速網路、固態硬碟（SSD）等人工智慧及高效能運算（AI/HPC）新晶片。華為全力提升晶片自給率，大動作採用16奈米及7奈米等先進製程，晶圓代工龍頭台積電直接受惠，明年將通吃華為晶圓代工訂單，華為亦躍居台積電第二大客戶。

●美股24日經歷史上最驚悚的耶誕夜，3大指數暴跌逾2％，道指狂瀉超過650點或2.9％，標普5百指數重挫2.7％，創史上耶誕夜最大跌幅不說，還一腳踩入空頭市場。美股熊市災情惡化，也讓25日開市的亞股全面下跌，日股單日暴跌逾1千點或5％。

●針對管中閔任台大校長案，行政院秘書長卓榮泰25日指出，相關公文已經行文到台大，往後看不到改變這個狀況的理由。這表示延宕一年、歷經3任教育部長的台大校長遴選案終於落幕，管中閔可望順利出任台大校長，預計1月8日正式上任。

●經濟部25日晚間指出，根據最新美國商業環境風險評估公司（簡稱BERI）的「投資環境風險評估報告」指出，台灣投資環境風險評比（POR）排名居全球第4名，與前次相比退步1名，僅次於瑞士、挪威、新加坡。

(中時電子報)