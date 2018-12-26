大崎浪貓愛報恩 叼蛇鼠嚇壞主人

「藝農實踐所」工作室的林建叡（左）、羅婉慈抱著蒲仔跟小豆子合照，但不能靠太近，因為兩隻貓不合會打架。（劉秀芬攝）

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「藝農實踐所」的貓喜歡擠在工作室的窗台上當櫥窗模特兒。（藝農實踐所提供）

位於官田區大崎里的「藝農實踐所」工作室，是大崎兒童圖書館的經營管理團隊，工作室就在圖書館附近的老屋裡，由4個年輕人及3隻貓組成，工作室成員之一林建叡說，這3隻貓可是他們的精神糧食。

台南藝術大學所在地官田區大崎里，住了許多南藝大的學生，其中建築藝術研究所畢業的林建叡，參與了南藝大與台南大崎村共同策劃的「走讀大崎」活動，與大崎結下不解之緣，並在此租了老屋成立工作室，也直接收編兩隻浪貓雪梅跟蒲仔。

工作室的另一成員羅婉慈也是南藝大建築藝術研究學生，台北家裡原本養了一隻灰貓小豆子，但媽媽覺得鄉下環境比台北好，把小豆子帶到台南來寄養，工作室4人3貓好不熱鬧。

雪梅跟蒲仔原本就是浪貓，整個大崎都是他們的遊樂場，經常外出玩耍，餓了就回來喵喵叫要人開門，也曾打架滿身傷回家，花掉不少醫藥費。小豆子剛從台北下來初期還不適應，久了就膽子也變大敢出去玩，感覺心情比在台北開朗。

由於工作室成員都身兼多職，平常飼料都放滿滿讓貓咪們自己吃自助餐，但雪梅跟蒲仔常叼野味回來報恩，最常見的是老鼠、蜥蜴，老鼠咬回來時都還是活的，嘴一鬆老鼠就在工作室四處逃竄，還曾咬過一隻蛇回來嚇壞眾人，真是令人驚嚇的報恩。

(中時 )

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