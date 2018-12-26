李正皓：民進黨將再次被教訓 成第一個無法連任執政黨

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

教育部長葉俊榮日前召開記者會宣布「勉予同意聘任管中閔為台大校長」，引來府院及民進黨反撲，他昨與行政院長賴清德見面後，在臉書證實已遞出辭呈，承擔政治責任。行政院也證實，院長賴清德已「勉予同意」，簽准葉俊榮辭呈。國民黨草協聯盟發起人李正皓認為，這意味著民進黨將再次被人民教訓，成為第一個無法連任的執政黨！

教育部同意管中閔就任台大校長，引發政治風暴，行政院祕書長卓榮泰直言，葉俊榮不顧賴揆「審慎思考」的提醒，執意逕辦、棄行政倫理不顧，令人遺憾；「必須查明事實、追究責任」。民進黨立委羅致政也表示，葉俊榮同意聘請管中閔擔任台大校長的決定，他完全無法接受，他認為葉要為這個錯誤的決定下台。

對此，李正皓在臉書發文指出，民進黨大敗的原因有很多，包含能源問題、年金改革、促轉會、中選會以及卡管案。「請問民進黨敗選至今一個月，有任何人或官員針對上述議題負起責任、清理戰場嗎？」他直言一個都沒有。

反觀葉俊榮，公開召開記者會，對於管中閔就任台大校長一事「勉予同意」，不僅為民進黨的卡管案止血，更向社會大眾有了交代。對於這樣的人要被究責、下台，李正皓說民進黨的思維已不是單純的與社會脫節，而是根本就是活在另一個平行宇宙。

民進黨在大敗的時候，把黨內檢討的第一刀砍向民進黨僅存的良心葉俊榮，李正皓說或許2020年的大選，民進黨仍然幻想著在另一個平行宇宙依舊會大勝國民黨。但現實是，民進黨真將第一刀砍向葉俊榮，意味著民進黨將再次被人民教訓，成為第一個無法連任的執政黨。

(中時電子報)

文章來源：李正皓臉書

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