連鎖茶飲冬季很動漫 咖波、哆啦A夢大拼場

2018年12月26日 09:23 中時 馮惠宜

一芳水果茶推出8款哆啦A夢設計商品。（馮惠宜翻攝）

天氣轉涼，連鎖茶飲到了傳統淡季，為衝刺買氣，業者紛紛與插畫家或是國外動漫業者合作推出加價購商品；其中TEA TOP台灣第一位與國內插畫家亞拉合作將連續推出4波卡波加價購周邊商品，創下單日營業額飆5倍的佳績，而一芳水果茶則是取得哆啦A夢授權，有巨型公仔巡迴各店，也推出8款哆啦A夢加價購周邊商品，業績成長45％。

有14年歷史的TEA-TOP台灣第一位在第二代加入行銷行列後，品牌朝年輕化邁進，首度和國內網路聲量最大的插畫家亞拉合作，推出四波咖波周邊加價購商品，由於採限量，一度被粉絲抨擊是飢餓行銷，店家預估透過卡咖授權，營業額增長30％，而且全是年輕的新顧客，配合環保瓶推出自備容器折價，平日折2元、周三咖波日折8元，成功引進新客源也讓他們成為長客。

擅長復刻經典飲品的一芳水果茶，在歲末年終之際，邀請到跨世代經典最強偶像「哆啦A夢」擔任代言人！即日起到2月底哆啦A夢將以現身全台一芳水果茶門市，活動期間除了飲料杯、吸管及祕方杯貼全面換裝哆啦A夢，更獨家設計、推出8款哆啦A夢週邊商品，採限量加購，款款可愛又實用。

一芳水果茶每週將推出1款哆啦A夢週邊商品，共8款獨家設計商品，包括環保提袋、時光布便當盒組、哆啦折疊傘、造型吸管公仔、暖手午睡枕、野餐保溫袋、雙層環保瓶及萬用口袋包等，款款可愛實用，活動期間至門市購買任2杯大杯飲品，即可加購收藏。

(中時 )