2018年12月26日 08:24 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

30分內不算遲到、不准加班！這老闆狂到員工靠北賺不到錢。(翻攝爆怨公社)

佛心來著！一名員工「抱怨」自己老闆對員工太慷慨，不僅30分鐘內不算遲到，還不准員工加班，下班時間一到準時趕員工走，超海派作風讓員工不禁擔心「老闆真的有賺錢嗎！」

一名網友在《爆怨公社》抱怨老闆太替員工著想，他表示公司規模30多人，不僅全包員工出差的住飯店、拜訪客戶費用，每個業務都配給公司車，油錢保養費全由公司出，另外公司平時上班時間8:30，老闆怕員工塞車或睡太晚，直接訂成8:30 - 9:00之間都不算遲到，還不准員工加班，下班時間一到就關空調趕員工回家。

另外因應元旦4天連假，這名老闆特別發出公告，讓員工12/28提早到中午12點就可下班，貼心提醒員工注意交通安全，種種超好福利讓員工擔憂起公司到底賺不賺得到錢「這麼替員工著想，你到底賺不賺的到錢啊你！」

貼文迅速引來1.3萬名網友瘋狂按讚，網友紛紛暴動搶當佛心老闆員工，「想知道老闆還缺不缺」、「別人的老闆永遠不會讓我失望」、「難得一見的好老闆。」、「值得努力以赴的公司」、「有缺吉祥物嗎？」、「也太好了吧！！！拜託 老闆缺女兒嗎？」、「也太好了吧！！！拜託 老闆缺女兒嗎？」。

(中時電子報)