遭爆與郝曖昧情 游淑慧：20年家人情誼被扭曲 會正面迎戰

2018年12月26日 08:35 中時電子報 李月華 、 王子瑄

新科北市議員游淑慧今天遭週刊爆料與國民黨副主席郝龍斌互動曖昧，2人被拍到在基隆住處約會3小時。游淑慧隨即透過臉書回應，她和副主席超過20年的家人情誼，被如此的扭曲，很難過。她強調，「和副主席是工作團隊、也是親人，坦蕩蕩、無不可告人之事，這個操作不管存有什麼政治目的，我都會正面迎戰。」

據《鏡週刊》報導，游淑慧大學畢業不久即入立法院成為郝龍斌助理，之後更一路跟隨郝擔任環保署長機要祕書、台北市政府市長室專門委員、紅十字會機要、台北市觀光傳播局主任祕書，同時身兼郝辦公室發言人與郝對外聯繫管道。

無論郝身邊幕僚來去，游皆在側，可謂關係密切。今年三月，郝為回應外界挺游參選議員質疑，不惜槓上國民黨中央，曾強調：「如果議長要選，就尊重吳碧珠的整體布局，我會要淑慧退選。我爭取的不是1個席次，而是整體戰略。」游獲提名後，郝不只擔任競選總部榮譽主委，還陪同出席大小活動；游競選看板與服裝，每每出現郝的人像與推薦字眼醒目。游淑慧與郝龍斌密切的關係，就曾在黨內初選時遭質疑違反黨務中立而被迫撤下。

如今被爆「曖昧情」，游淑慧在臉書強烈痛批：「我最難過的，不只是我和副主席的名譽受傷，而是我們超過20年的家人情誼，被如此的扭曲。」更直指報導中的所有影音，皆為「無遮掩」的公開互動，所有文字內容皆為媒體自行惡意揣測與誤導，將與葉慶元律師商量提告。

除了澄清，游淑慧也質疑「可曾拍到任何一張我和郝副主席曖昧的肢體或親密舉動嗎？」最後更開嗆他與郝副主席是工作夥伴與親人關係──「這個操作不管存有什麼政治目的，我都會正面迎戰」

(中時電子報)