癌細胞最愛吃糖！醫：做到這3件事就是在防癌

2018年12月26日 08:56 中時電子報 莊楚雯

台灣糖尿病人數已高達170萬人，肥胖盛行率居亞洲之冠。可怕的是眾多研究都指出：糖尿病與乳癌、攝護腺癌、大腸癌等多種癌症有密切關係。對此，南投東華醫院醫療副院長汪國麟表示，攝取過多碳水化合物，會增加罹癌機率，而癌症病人的治療效果及存活率更會大幅降低！

汪國麟說道，癌細胞不只喜歡吃糖。研究顯示，乳癌病患手術後，碳水化合物的攝取沒減少的話，乳癌復發率會倍增；如果腫瘤中驗出胰島素生長因子-1(IGF-1），其復發率增加七成；要是兩項因素都在，復發率將大增5倍。

IGF-1是一種生長激素，使癌細胞生成，而胰島素會促進IGF-1合成，因此汪國麟在早安健康簡單歸納出：過多碳水化合物 → 胰島素飆升 → 促使IGF-1合成增加 →促進癌細胞生長，最後增加罹癌風險。尤其是乳癌、攝護腺癌和大腸癌，IGF-1除了加快癌細胞生長，還會抑制癌細胞凋亡，讓癌症擴散更快。

汪國麟指出，想降低胰島素與IGF-1、遠離癌症，可以從改善飲食、積極運動、營養品三個途徑下手，提昇自己對癌症時的防衛能力，要記住「促進代謝機能就是在防癌」。

1. 改善飲食：

減少吃碳水化合物、精製澱粉，改吃原味、原形食物。根莖類蔬菜如馬鈴薯等則不要吃太多。

汪國麟表示，吃飯的第一口最好先吃蔬菜，其次為蛋白質，才能讓體重和血糖失控，IGF-1也不會大幅攀升，對糖尿病、肥胖症和癌症有預防效果。

2. 多運動：

運動是能在不增加胰島素分泌下，增加血糖從血液中被細胞吸收的速度，持續的運動，還能預防糖尿肥胖症及癌症。

3. 營養品：

有些天然物質具有一些藥理作用，用來保健及預防疾病綽綽有餘。

(1)白腎豆：能抑制碳水化合物變成葡萄糖，減少糖份。

(2) 咖啡：咖啡可以改善胰島素阻抗、降低 IGF-1，但喝太多會促使壓力賀爾蒙分泌，使血糖升高。

(3) 海藻：海藻可抑制澱粉變成葡萄糖的酵素，除了減少糖份，還能改善胰島素阻抗。

(中時電子報)