大學畢業即創業 鍋全主打生猛海陸鍋大受好評

位在苗栗市火鍋一級戰區的鍋全，以現點現殺的海鮮深受好評，圖為海陸全餐。（業者提供）

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店內亦專為不吃海鮮的民眾準備牛、羊、豬、雞等肉品鍋。（業者提供）
活紅蟳蛤蜊鍋擺盤精緻，民眾驚呼食材下鍋前還會動，新鮮度看得見。（業者提供）
鍋全在廚房設有水族箱飼養紅蟳、活蝦等海鮮，並每日現宰魚類提供客人最新鮮的食材。（業者提供）
店內裝潢溫馨明亮、動線順暢，吸引許多民眾嘗鮮，圖為自助醬料區。（業者提供）

冬日是吃鍋的好時節，今年受暖冬影響，氣候不如以往冷冽，但苗栗市自治路上這間火鍋店生意依然強強滾，其他業者主打加肉、加菜、吃到飽，然店長李承毅卻逆勢操作堅持海鮮現點現殺，在激烈的火鍋市場，立下「尚青」的金字招牌。

7月中旬開幕的「鍋全」，搶占蛋黃區三角窗店面，裝潢溫馨明亮、動線順暢成為多人聚餐時的首選，店內主打海鮮鍋品，以海陸系列與三鮮鍋最為暢銷，其中活跳蝦、活紅蟳更是必點菜色。除原味湯底外，還有東北酸菜、韓式泡菜與川味麻辣，共3種鍋底供饕客品嘗。

年僅24歲的店長李承毅表示，大學期間曾在燒烤店打工，萌起對做餐飲的熱情，畢業後決定跳脫資訊專業轉做餐飲，與家人討論後開了這家火鍋店，常進出廚房忙進忙出，從門外漢到現在無論殺魚宰蟹都很上手，生意好時，1天上看300鍋不是問題。

沒有少年家老闆的生澀感，李承毅對火鍋店經營很有一套，他說好吃的火鍋除了湯鮮味美外，現代人注重養身更講求食材新鮮度，店內除當日進貨當日銷售外，廚房裡更設有水族箱專門飼養紅蟳等海鮮，只要客人點餐，廚房就馬上處理，確保每份食材送到客人桌上是最新鮮的。

李承毅說，店內主打海鮮鍋，客人來店常指名要吃活跳蝦，記得有次送餐時，1名女顧客被活潑亂跳的蝦子嚇得花容失色，身為店長當然第一時間安撫客人並把蝦子移走，惹得同桌客人捧腹大笑，許多客人對食材下鍋才還會動嘖嘖稱奇，但這在店內早已見怪不怪，可見新鮮度不在話下。

店名：鍋全日式涮涮鍋

地址：苗栗縣苗栗市自治路60號

電話：037－373551

營業時間：上午11點至凌晨12點（每周三公休）

價格：三鮮鍋360元、活紅蟳蛤蜊鍋450元、海陸全餐700元（各式火鍋價位240到700元不等）

(中時 )

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