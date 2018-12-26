NBA》火箭射穿雷霆 哈登41分威猛 韋少準大三元無用

哈登41分威猛，率領火箭後來居上擊敗雷霆，報了11月落敗之仇。(美聯社)

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中時電子報

「大鬍子」哈登今天不但砍進6顆三分球，還狂飆41分，率領火箭後來居上113比109射穿雷霆，主場7連勝，而且還報了11月10日客場慘敗18分之仇。

哈登此役拚戰38分45秒，擁有無線開火權的他，出手35次占了全隊三分之一，命中15球，攻下41分，另有6籃板、7助攻，中鋒卡培拉在進攻端貢獻了16分，防守端抓下23個籃板，其中有10個進攻籃板，稱職扮演了禁區門神的角色。

保羅受傷，艾瑞克古登銜接先發控衛，17分、6籃板、4助攻，塔克11分、7籃板，臨時加盟的教頭之子小瑞弗斯打了31分鐘，6投3中沒有水土不服，挹注10分。

打完半場領先8分的雷霆，第四節被火箭超前，直至最後43.6秒保羅喬治兩罰俱中，雷霆追成108比110，最後20.4秒哈登中距離跳投得手，幫助火箭領先4分鎖定勝局。

韋斯布魯克21分、9籃板、9助攻、4抄截，準大三元無用，上周西區最佳球員保羅喬治28分、14籃板，葛蘭特15分、9籃板。

(中時電子報)

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