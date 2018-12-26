醋妻駕VOLVO撞老公BMW 「抓猴坦克」維修費曝光

2018年12月26日 09:14 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

新北市土城區昨(25日)發生一起VOLVO騎上BMW車禍，2輛車車牌末四碼剛好都是「9555」，真相原來是老婆懷疑老公與小三共乘一車，尾隨卻不慎撞上，這輛白色VOLVO XC40休旅車被譽為「抓猴坦克」，而VOLVO XC40維修費曝光，估計修復費將近20萬元。

土城區金城路昨發生一起車禍，白色VOLVO XC40休旅車從右側騎上黑色BMW 320i，2輛車交疊在一起，如同疊疊樂一般，照片經網友PO上網後引發討論，其中2輛車車牌末四碼都是「9555」，原本以為純屬巧合，但警方調查發現2位駕駛竟是夫妻關係，整起車禍起因老婆在賣場發現老公與女員工親暱同行，懷疑老公偷吃進而尾隨，不慎撞上老公駕駛的BMW。

VOLVO驚險撞上BMW，所幸車內駕駛及乘客都無大礙，不過VOLVO女駕駛載著女兒撞老公車子，讓人捏了一把冷汗，女駕駛下車後仍持續追打老公車上的女員工，導致女員工逃到捷運站求救。

這起案情峰迴路轉的車禍案件，被網友直呼情節堪比八點檔，而老婆所駕駛的VOLVO XC40休旅車也被網友揶揄是「抓猴坦克」，據《ETtoday》報導，這輛VOLVO XC40已進原廠等候修復，已有4處鈑件受傷，如果輪子的方向機歪斜到無法調整，且底盤還有其他受損的話，維修費恐將近20萬元。

(中時電子報)