退保後生產能領生育給付？ 勞保局：投保期間懷孕即可

請領勞保生育給付資格與標準。(製表/邱琮皓)

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不少女性勞工可能懷孕、希望好好養胎，而選擇離開職場，所以在生產時候是無勞保身份，對此，勞動部勞保局解釋，只要被保險人「只要是在保險有效期間懷孕」，且符合規定的保險日數，雖然是在保險效力停止後才生產，仍可請領生育給付。

勞保局在熱門問答中舉例，勞工王小姐在工作2年、投保2年的勞保後，就結婚辭職擔任家管，時隔5年後再回到職場，但回到職場4個月就發現懷孕，辭掉工作養胎，而王小姐不確定未來生產後，是否還能請領生育給付。

勞保局解釋，過去勞保條例第19條規定「被保險人於保險效力開始後停止前，發生保險事故者，被保險人或其受益人得依本條例規定，請領保險給付」，也就是說，如果是在加保前或退保後才發生的保險事故，依法是不能請領保險給付。但依照2009年1月25日修正施行的勞保條例規定，「被保險人只要是在保險有效期間懷孕」，且符合規定的保險日數，雖然是在保險效力停止後才生產，還是可以請領生育給付。

針對「符合規定的保險日數」，勞保局指出，案例中的王小姐雖然後來回到職場只有4個月，但合計婚前的工作年資，在生產的時候，已經符合年資累計達280天的規定，而王小姐是在二度就業的工作、加入勞保期間懷孕，且在退保的一年內因同一懷孕事故生產，依上述的規定，仍得請領給付。

勞保局解釋，依勞保條例規定，被保險人必須參加保險滿280日後分娩者，或參加保險滿181日後早產時，才能請領生育給付。但所謂的滿280天或滿181天，並不是指生產前最後一次的加保年資要滿，是指生產前「曾經」參加過勞保的年資合計達280天或181天即可。

(工商 )

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