卓榮泰轟葉俊榮 不當和尚的人還撞鐘

教育部長葉俊榮25日在個人臉書上宣布請辭，行政院下午5時也由秘書長卓榮泰（圖）等人召開記者會說明，葉俊榮是在與行政院長賴清德見面時提出書面辭呈，賴清德也勉予同意。(中央社)

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教部勉予同意就任台大校長　管：等台大通知
教育部前部長葉俊榮(中)突襲式聘管，讓府院措手不及 (圖／陳君瑋攝)

教育部前部長葉俊榮火速放行管中閔就任台大校長並請辭獲准，行政院秘書長卓榮泰今天在廣播專訪批評，「儘管內閣總辭在即，做一天和尚就撞一天鐘，但不能因為和尚快不當了，就先把鐘撞完。」

卓榮泰坦言，前天晚上幾乎一晚都沒睡，就是一直在聯絡、解釋這件事情。賴院長前天大概是兩點鐘的時候接到葉部長的簡訊，當時因為在會議當中，就用簡訊回覆希望葉部長「審慎思考」。「一般人都知道，當我的長官一件事情要我『審慎思考』，是否該做改變？」院長表達的「審慎思考」，代表葉部長原來的思考是不能被接受的。

卓榮泰說，昨天中午葉部長進行政院報告連他在內只有三個人，葉部長寒暄一句就掏出辭呈，並對於他的決定造成困擾表示抱歉，但基於維護台大學生權益、高等教育做出決定。賴院長問了一下他的想法，寒暄一下之後就在辭呈簽了。

卓榮泰不滿指出，要說葉俊榮是預謀有點過重，但他可能就是計畫就這麼做，但是我們的核心價值是無法接受是也真的。管中閔從學術倫理、獨董爭議、中國兼差、專欄稿費是一直持續發生的現在進行式，台大遴選委員會跟校方也都提出訴願，為什麼不等訴願結果出來？為什麼要在這時候就做出行政決定？

卓榮泰強調，即使在1124選舉後院長認為該請辭負責，但這一個月來幾乎沒停頓，國家不會停擺、政府不會休息。可是在等待決定的時間當中，有些人想要把一些事情做完，「即使是你的權責還是應該要向上報告。」

(中時 )

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