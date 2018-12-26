NBA》首次耶誕大戰 字母哥兇悍助公鹿撞翻尼克

2018年12月26日 09:29 中時電子報 黃邱倫

公鹿自從1977年以來再次被聯盟安排在耶誕大戰的主角，「字母哥」阿提托康波更是生涯第一次在耶誕節粉墨登場，結果他沒讓球迷失望，31分、14籃板、3助攻、4抄截、2阻攻，繳出一張全能成績單，率領密爾瓦基大軍在客場攻破紐約尼克大門。

Thon Maker added 12 points off the bench shooting 62% (5-8FG) along with 3 rebounds!!#FearTheDeer | #NBAXmas pic.twitter.com/PHmKSfTA9B — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2018年12月25日

阿提托康波在2013年選秀會首輪第15順位加盟公鹿之後，這幾年逐漸成為全聯盟炙手可熱的巨星，同時也幫助公鹿在東區成為實力強勁的豪門球隊。

The Prez scored 17 points, grabbed 6 boards and dished out 4 assists in today's #NBAXmas WIN!! #FearTheDeer pic.twitter.com/bjl78HiMM7 — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2018年12月25日

也因為阿提托康波的魅力光環，聯盟決定在今年的耶誕大餐安排公鹿遠征紐約這個全美重鎮，阿提托康波很爭氣的砍進大號雙十，輕鬆拿下本季第23勝，東區第二，緊追在龍頭暴龍之後。

(中時電子報)