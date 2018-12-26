5年前抹片檢查有異 拖5年「宮頸癌前病變」變原位癌

2018年12月26日 09:33 中時 馮惠宜

董小姐聽從醫師建議，透過「腹腔鏡手術」拿掉子宮，杜絕癌變後患，傷口小復原快 。（馮惠宜攝）

從事餐飲業的45歲董小姐5年前曾去婦產科做子宮頸抹片檢查，醫師告知有異樣，需後續定期追蹤。但因工作忙碌關係，直到今年6月再次做子抹檢查，報告通知發現異常進一步轉診至長安醫院婦科，檢查是子宮頸癌前病變。未來恐有癌變疑慮，婦科醫師傅玉麒建議，透過腹腔鏡手術進行子宮全切除，後來子宮頸內膜的病理檢體報告，也證實已是「子宮頸原位癌」，後續仍需定期追蹤。

董小姐表示，這5年來，都沒有任何疼痛或是陰道不規則流血等不適症狀，幸好透過子抹檢查才能早期發現。在朋友介紹下，轉診至長安醫院婦科看診，沒想到檢查結果已是子宮頸原位癌，為免未來產生癌變，在傅玉麒建議下透過腹腔鏡手術進行子宮全切除，她說，慶幸有及早做預防的切除動作，杜絕後患。

傅玉麒表示，子宮頸癌前病變若一開始沒有妥善處理，經過多年以後容易轉變為子宮頸癌0期(又稱原位癌)，後果不堪設想。董小姐經檢查是子宮頸癌前病變，未來怕有癌變疑慮，於是建議她透過腹腔鏡手術進行子宮全切除，傷口小失血少，目前復原狀況良好。後來子宮頸內膜的病理檢體報告，也證實已是「子宮頸原位癌」，所以後續仍需定期追蹤。

傅玉麒說，子宮頸癌是台灣婦女罹患率最高的癌症，早期發現通常可以百分百治癒。婦女一旦出現非特異性白帶分泌物，或者出現不正常出血或性交後出血等不尋常症狀，需趕緊就醫檢查。不過子宮頸癌早期症狀不明顯，呼籲婦女定期做子宮頸抹片篩檢、人類乳突病毒DNA檢測，或是施打HPV子宮頸疫苗，透過「抹片+病毒DNA+疫苗」套組檢測的多重防護，可遠離子宮頸癌的威脅。

(中時 )