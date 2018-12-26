遭爆與郝龍斌有曖昧 游淑慧駁斥：坦蕩蕩無不可告人之事

2018年12月26日 11:13 中時 張立勳

國民黨副主席郝龍斌被周刊爆料與台北市議員游淑慧有曖昧，游淑慧對此嚴正否認指出，她視郝「像是父親一樣的角色看待」，坦蕩蕩沒有不可告人之事。

游淑慧今早回應，她知道今天的不實報導出來，別人會用什麼眼光看她和郝副主席，但她最難過的，不只是她和郝的名譽受傷，「而是我們超過20年的家人情誼，被如此的扭曲，但改說的話，還是要說，坦蕩蕩，信或不信，只能由人！」

游淑慧說，全篇報導包含照片和影片，只有單純的上車、下車和吃飯，所有的互動都是公開的，「我和副主席也沒有遮掩」，而其他內容文字、旁白都是媒體自行揣測，標題也相當惡意與誤導，她要和律師商量是否要提告。

她說明，基隆房舍目前郝龍斌是當做類倉庫的使用，存放著許多基隆立委選舉後和離開市府後的資料、物品，郝有東西要找，就陪著郝去，就這麼單純。

游淑慧強調，陪郝龍斌去基隆房舍整理物品的不只有她，且2次相隔7個月，而狗仔既然盯這麼勤，「我相信也不至沒有也沒有其他人陪郝副主席」，但只挑她，只有一個原因，因為她是女生。

她說，和郝龍斌共事20年，郝既是老長官，也一直把郝當像是父親一樣的角色看待，這中間有公誼、也有私誼，「我很遺憾，該傳媒用了許多擦邊球的影射，要把我和郝副主席的關係帶進曖昧的想像去。」

游淑慧指出，即便狗仔用了半年以上的時間跟拍她和郝龍斌，她也要問問該媒體，可曾拍到任何一張她和郝龍斌曖昧的肢體或親密舉動嗎？

最後，游淑慧説，她和郝龍斌是工作團隊、也是親人，坦蕩蕩、無不可告人之事，這個操作不管存有什麼政治目的，她都會正面迎戰。

(中時 )