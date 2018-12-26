內閣已支離破碎！黃創夏一席話大酸賴清德

行政院長賴清德。（資料照,趙雙傑攝）

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中時電子報
／綜合報導

民進黨九合一大選慘敗，內閣明年1月總辭傳聞不斷，行政院長賴清德曾表示，時間一到會堅定離開，負起政治責任，不讓檢討淪為空言，不過在此之前，仍會率內閣團隊全力以赴。不過隨著環保署、交通部、教育部首長出缺，秘書長要選黨主席，即將出缺！資深媒體人黃創夏直言，內閣已支離破碎，賴清德還不總辭，「是想進行『賴』著不走成語教學嗎」？

民進黨在這次選舉大敗，賴清德請辭後獲蔡總統慰留，不過隨後他召開「說明選後檢討結果」記者會表示，民進黨已經大敗，但不能敗不成軍，不能潰敗，因此他留下來穩定政局，「現在我也要跟社會報告，時間一到，我也會堅定地離開，率領內閣總辭，負起政治責任，不讓檢討流為空言」。賴清德還強調，在離開之前，他與行政團隊都會全力以赴，不會讓行政空轉。

然而，這些日子以來，農委會主委林聰賢、環保署長李應元、交通部長吳宏謀3人請辭獲准，中選會主委陳英鈐為了九合一選舉亂象叢生辭職下台。教育部長葉俊榮24日臨時宣布，「勉予同意」台大教授管中閔擔任台大校長，並在昨日下午火速辭職下台。

對此，黃創夏在臉書表示，促轉會、中選會、農委會主委都出缺！環保署、交通部、教育部首長也出缺！行政院祕書長卓榮泰要選黨主席，即將出缺！他說內閣已支離破碎，賴清德還不總辭，是想進行「賴」著不走成語教學嗎？

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

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