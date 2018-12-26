「年輕天文學者獎」得主沈悅博士 來台受獎並演講

2018秋季「年輕天文學者獎」由沈悅博士（右二）榮獲，他來台接受中央大學長周景揚（左二）頒獎，天文所黃崇源所長和陳文屏教授陪同。(中央大學提供)

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旺報

類星體看起來如點光源，像恆星一般，卻發出千億倍的能量，是什麼機制造成這樣的現象？類星體中包含的超大質量黑洞，又是如何形成與演化？由國立中央大學與台達電子文教基金會共同頒發的「年輕天文學者講座」，2018年秋季獲獎者為伊利諾大學厄巴納香檳分校的沈悅博士（Dr. Yue Shen），對超大質量黑洞有深入研究的他，特來台受獎並演講。

為表彰在國際天文學領域有卓越表現的年輕學者，邀請具潛力的學術菁英來台與國內學界互動，並啟發年輕心靈。講座獎金由台達電子文教基金會提供，由國際甄選委員會推薦候選人，並由中央大學天文所執行邀訪活動。獲獎者將在中央大學天文所發表學術演講，與國內學者進行交流，另在台達電子文教基金會，以及台中一中進行科普演講，讓民眾與學生接觸最前沿的天文課題，並與講者互動、瞻仰其學術風範。

某些天體距離遙遠，發出極多能量，但是看起來像是點光源，如恆星一般，早年不知其性質，稱為「類星體」。現在知道其實是星系的核心，由於活躍的超大質量黑洞，劇烈吞噬周圍物質，輻射出非常強烈的光芒，幾乎掩蓋掉整個星系的光線。這些輻射伴隨著物質的噴流，以不同方向對著觀測者，就看到不同的現象。

沈悅博士於2009年取得普林斯頓大學天文物理學博士學位，目前為伊利諾大學厄巴納香檳分校助理教授。他來台發表三場演講，第一場在中央大學天文所，內容是類星體內部的時域探索。另外兩場為科普演講，內容為類星體及超大質量黑洞，分別是12月26日下午2點在台達電子台北總公司，以及12月28日下午3點在台中一中，第二和三場以中文進行，歡迎有興趣的民眾報名參加。

(旺報 )

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