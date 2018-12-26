全聯搶黑金 咖啡買1送1

2018年12月26日 10:10 中時 郭家崴

全聯KEYCOFFEE DRIP ON總匯隨身包，8g x 12入，301元，明年1月10日前買1送1。（全聯提供）

全聯LAVAZZA金袋QUALITA ORO咖啡豆250g，原價342元、明年1月10日前特價285元。（全聯提供）

全聯UCC經典風味濾掛式咖啡，8g x 12入，價格店洽。（全聯提供）

孔雀HERSHEY’S巧克力泡芙／捲心餅，原價24元、明年1月10日前特價22元。（全聯提供）

孔雀HERSHEY’S巧克力泡芙／捲心餅，原價24元、明年1月10日前特價22元。（全聯提供）

全聯HERSHEY’S杜老爺極濃可可饗宴雪糕，94g、69元，明年1月10日前特價68元。（全聯提供）

全聯「生活良好無漂白咖啡濾紙」，年銷10萬包，價格店洽。（全聯提供）

全聯在聖誕節和跨年期間推出「咖啡大賞」活動，以「自己泡咖啡 隨時擁有好時光」為主題，引進UCC、西雅圖，與KEYCOFFEE、LAVAZZA、ILLY、莫凡彼等國內外連鎖名店咖啡店商品，明年1月10日前超過40款咖啡商品買1送1。

此外，包含奶球、砂糖、咖啡濾紙等，與甜點餅乾如全聯獨家販售的網紅商品「孔雀HERSHEY’S巧克力泡芙/捲心餅」、「HERSHEY’S杜老爺極濃可可饗宴雪糕」等，共計88款商品有限時促銷；另，購買生活誌指定咖啡商品，再搭配人氣甜點We Sweet與Hershey’s聯名甜點可現折5元。

全聯營運長蔡篤昌表示，「黑金」咖啡是明年帶動全聯營收成長動能之一，目前全聯為沖泡咖啡市場第2大通路，銷售品項多樣、售價具競爭力，因此深受消費者青睞。根據全聯觀察，12月是咖啡銷售最高峰的月份，今年的咖啡品項銷量成長近1成，其中咖啡豆產品成長4成最多，顯見消費者對咖啡飲品已從要求便利、便宜，轉為要求品味、口感，因此推出名品、名店咖啡，主打咖啡豆、濾掛式咖啡，滿足消費者需求。

這次商品中，今年的濾掛式咖啡銷售前3名的UCC經典風味濾掛式咖啡、西雅圖極品濾掛咖啡－極品綜合、伯朗濾掛100%雨林聯盟認證農場咖啡豆，與咖啡豆銷售前3名的UCC醇品曼巴咖啡豆、ESP西雅圖極品經典綜合咖啡豆、貝納頌極品咖啡豆－義式93都有買1送1起優惠。

至於，全聯獨家販售的日本進口「生活良好無漂白咖啡濾紙」，主打無添加任何接著劑及黏膠固定，紙漿不漂白，圓錐狀濾紙能讓水流量更均勻，是年銷量破10萬包的明星商品，今年銷量更成長超過20%，顯出黑金確實具市場潛力。

(中時 )