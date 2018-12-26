市價60億元！屏檢起獲歷年最大岸際海洛因走私

2018年12月26日 10:08 中時 林和生

屏東地檢署破獲史上岸際最大毒品走私案件，行政院長賴清德（左）特地南下表揚有功人員。（林和生攝）

屏東地檢署偵破歷年最大宗岸際毒品海洛因案，承辦檢察官鍾佩宇去年偵辦一起販毒案件，突破嫌犯心防、向上溯源，獲悉由張姓金主為首的販毒集團，習慣從東南亞買毒，並以漁船進行接駁，檢警蒐證多時，日前在枋寮岸邊人贓俱獲，起出470公斤海洛因，市價超過60億元。

檢警指出，此次毒品走私手法隱蔽、海陸分工細，且利用警力大都投入選舉查察及夜間行動避免遭破獲，販毒集團先以大船載運毒品至近海，再利用另一艘船筏將毒品運至離岸邊更近處，並復成員身穿蛙鞋游泳出海，將毒品拉至岸邊，另由他人在陸地上接運。

再熟悉整個運毒模式後，檢警於11月19日凌晨2時5分，在屏東縣車城鄉台26線岸際8.5公里處旁涵洞，先逮捕53歲林姓男子與16歲尤姓少年，現場共起獲海洛因磚1240塊、總重共約470公斤，並扣得蛙鞋1雙、游泳圈1個、飼料袋21個、尼龍繩1捆、無線電對講機1支、警示燈1顆、手機1支及車輛1輛等物。

屏檢指出，這是台灣治安史上緝獲海洛因數量第二多案件，以岸際來講則是查獲最多量，以數據分析，1公斤純質海洛因經以葡萄糖、麵粉等稀釋，可供10萬人次吸食，470公斤等於可4700萬人次施用，以臺灣2300萬人口，可供每人施用2次，每人平均分到0.02公克。

若此次未查獲本件海洛因毒品走私案，讓此1240塊海洛因磚毒品流入市面，恐怕對國人身體健康及社會治安造成重大危害。

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(中時 )