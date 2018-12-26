1票百萬！烏來區代會正副主席賄選 主席黃清波遭聲押

2018年12月26日 10:33 中時 陳志賢

新北市烏來區昨舉行區民代表會正、副主席選舉，檢調獲報，指當選本屆區民代表的黃清波、朱鴻益2人為競選正、副主席，涉嫌以每票100萬元價碼，向區民代表買票，涉嫌違反選罷法，檢調昨在正副主席選舉結束後，上山搜索2處地點，約談黃清波等10人，北檢檢察官訊後，以主席黃清波涉嫌重大，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。另先前交保的朱鴻益再加保10萬、李姓椿腳10萬元、邱姓選民5000元交保。

另在押呂姓金主、區民代表林洋山均還押，其餘4人請回。

本屆烏來區民代表選舉，應選7席，但有13人角逐，選情激烈，傳出1票5000元至1.2萬元賄選的價碼，創下本屆9合1選舉賄選金額紀錄。

涉案的新當選烏來區民代表林洋山、朱鴻益因分別以1票5000元至1萬元、1票5000元至1.2萬元向選民 買票，2人已在先前遭檢調約談，林遭羈押、朱則交保10萬元。

檢調接獲線報，指黃清波、朱鴻益2人為搭配參選烏來區民代表會正、副主席，在呂姓金主協助下，涉嫌以每票100萬元價碼，向其他區民代表買票。

台北地檢署檢察官郭耿誠昨在烏來區民代表會選出黃清波、朱鴻益為主席、副主席後，即指揮新北市調查處、新店警分局共40人，上山搜索2處地點，並約談黃清波、提訊先前在押的林洋山、呂姓金主，另傳喚先前涉賄選案交保的朱鴻益，以及宗姓代表落選人共10人。

(中時 )