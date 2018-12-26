目標2026 陸巨浪3飛彈全程測試還需2年

2018年12月26日 10:24 中時電子報 楊幼蘭

巨浪3潛射飛彈

自五角大廈官員透露，解放軍11月底首度測試了未來將武裝096核潛艦，射程幾乎可達全美的巨浪3飛彈後，引發舉世高度關注。

新浪軍事分析指出，儘管094潛艦和巨浪-2已形成可靠的海上核威懾力，而先前衛星圖像顯示，解放軍至少有4艘094在基地「曬太陽」， 亮實力。包括出海戰備的，估計解放軍已有5-6艘094戰略飛彈核潛艇。

不過，未來北京戰略反擊，還是要靠096和巨浪-3新一代潛射戰略飛彈。分析指出，奇怪的是，巨浪-3測試大半月了，五角大廈才鬆口透露這項測試，雖然飛彈似乎並未全程飛行，但美軍已認為巨浪-3測試成功。

分析指出，巨浪-3這類潛射戰略飛彈測試很罕見，可以從民航禁飛公告了解這點。例如，2011年7月20日巨浪-2首次試飛，民航關閉了渤海灣海域和西部的兩個禁飛區，大大方便了飛行的追蹤及測試。

096潛艦與巨浪3飛彈示意圖

遼航警0268航行公告禁令分佈在11月24日至25日當地時間06：00至18：00兩天。事實上，遼寧省海事局發佈的禁航公告中，涵蓋渤海灣地區的區域與2011年7月20日的巨浪-2測試區幾乎相同，面積約達5,955平方公里。而飛彈的落點也和2011年一樣，在新疆民豐靶場。

由於巨浪-3潛射洲際飛彈是從東風-41洲際飛彈發展而來，體積龐大，因此2017年8月在網上曝光的照片顯示，032型潛艦試驗臺上的發射塔有新修改。而032試驗艇是解放軍製造的6,000噸級飛彈試驗艦，專門測試各種潛射武器，尤其是戰略飛彈。

根據中國官方公開訊息顯示，巨浪-3是一款兩級飛彈，直徑2.2米，不像巨浪-2，沒有發動機整流罩，可見飛彈的點火是在管子出口處的水中進行的，而潛射飛彈用展開式減阻杆，得以降低全彈高度利於佈置。

而其他學術文獻也顯示，巨浪-3會有如在美國三叉戟，或是法國M51上出現的減阻杆。由於潛射彈道飛彈多採分導載具，靠第三級火箭發動機的設計來縮短彈長，因而彈頭都相當渾圓，阻力較大，所以M51和三叉戟等飛彈都採用了減阻杆設計。

潛射彈道飛彈頭部的展開式減阻杆能降低發射後的空氣阻力。美國三叉戟1 C4首次採用減阻杆，它在發射後不久伸出，使飛彈在助推段的氣動阻力從18噸減到9噸，減了小50，光靠這項改進，就使射程增加了300多公里

(中時電子報)