NBA》厄文三分冷箭 綠衫軍延長逆斬七六人

厄文在延長賽兩記三分冷箭，幫助塞爾提克逆斬七六人。(美聯社)

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中時電子報

厄文不愧是全聯盟最頂級的控球後衛，今日不但在例行賽投進追平分，而且在延長賽追加三分冷箭，帶領塞爾提克121比114逆斬七六人。

耶誕節遠赴波士頓踢館的費城大軍打得相當強勢，正規賽最後37.1秒威爾森錢德勒飆進三分球，七六人取得108比106領先，厄文隨即中距離跳投破網，幫助塞爾提克追平比數。

延長賽，七六人一度領先5分，但塔圖與海沃德練續命中，綠衫軍再次逼近，緊接著厄文兩次在外線放冷箭，靠著厄文在32秒內的兩記三分冷箭，綠衫軍成功斬殺來犯的費城大軍。

厄文此役上場39分33秒，33投17中，飆進5顆三分球，延長賽關鍵時刻2顆三分球破網成為致勝英雄，全場貢獻40分、10籃板；塔圖23分、10籃板，馬可斯莫里斯23分、6籃板，洛席爾10分、5籃板。

2連勝止步的七六人，恩比德34分、16籃板，身為中鋒的他，全場12次罰球沒有失手，實在很難得，班西蒙斯11分、14籃板、8助攻，吉米巴特勒24分、5籃板、4助攻、3抄截。

(中時電子報)

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