揭秘！獅豹冬天要吃更多！動物冬令進補大不同

2018年12月26日 10:22 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

冬天冷吱吱！人們也喜歡吃更多，想不到獅豹也要儲存脂肪吃更多！入秋之後，台北市立動物園主要負責供給各區動物食材的中央廚房，就有一項很重要的任務。工作人員必須要和負責照養動物的保育員們，根據不同動物的生理特性，以及每隻個體的健康與活動情況，進行全面性的評估，以提早在入秋時，便開始為動物們調整食譜的份量或食材的種類。

今年雖然是暖冬，但偶爾鋒面來襲、氣溫驟降，還是會有點冷颼颼的感覺！（紅毛猩猩）。（台北市立動物園提供）

受到全球暖化影響，今年雖然是暖冬，但偶爾鋒面來襲、氣溫驟降，還是會讓人有點冷颼颼的感覺！台北市立動物園為了動物們的健康，每年都提早在入秋時，便啟動各項禦寒措施，因為野生動物們可不像人類一樣，可以等到真正感覺寒冷之後，才開始翻箱倒櫃地將厚重的衣物找出來穿上。在寒冷的季節裡，大多數的哺乳類動物抵禦寒冷最好的方式，就是從食物中獲取更多的能量。

非洲獅：養成固定運動的好習慣，才能在享用美食的當下，同時擁有苗條的身材，和康健的人生。（台北市立動物園提供）

哺乳類動物在寒冷的時候，為了保持身體機能穩定運作，會產生顫抖的反應，以藉此燃燒儲存在體內脂肪的能量，維持體溫，因此在冬季正式來臨之前，照養團隊就會開始逐步增加部分動物們每天的食物份量，像是食肉目的大型貓科動物，冬季增加的食物量，相較於夏季平均多了約50%。

至於部分食量較小的動物，可能無法在短時間內大量進食，就得提供其他熱量較高的替代食材，這兩種方式的終極目標，都是希望在天氣變冷之前，能夠讓動物們儲存足夠的脂肪，以安穩度過寒冷的冬天。

進入冬季後，馬來長吻鱷的活動量會減至最低，因此在10月到隔年4月間，保育員也就不需要餵食牠們了。（台北市立動物園提供）

不過並非每一種動物都可以在冬季時大快朵頤一番！以兩棲爬蟲動物而言，當環境溫度轉冷時，牠們身體的代謝機能會下降，腸胃臑動的速度開始變緩慢，這時如果吃進過多的食物，長時間滯留在消化道內，食物容易腐敗變質，反而影響動物的健康。

例如為了讓馬來長吻鱷能夠儲備足夠的脂肪與能量，在每年入秋時（9-10月間），保育員會增加餵食的次數，一旦進入冬季後，馬來長吻鱷的活動量會減至最低，因此在10月到隔年4月間，保育員也就不需要餵食牠們了。

冷颼颼的低溫，雖然有助於燃燒身體堆積的脂肪，但也會讓人食慾大增，稍不留神，往往冬天一結束，身材也跟著大了好幾個尺寸。台北市立動物園在此要鼓勵大家，養成固定運動的好習慣，如此便能在享用美食的當下，同時擁有苗條的身材，和康健的人生。

(中時電子報)