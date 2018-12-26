影》走休閒風韓青首露辣腿 不排除跨年再合體老爸

走休閒風韓青首露辣腿。(翻攝中天新聞)

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中時電子報

高雄市長就職典禮上，韓國瑜一家人開心參加，服裝也亮相，韓國瑜兩位女兒換上旗袍，尤其二女兒韓青，別於以往的休閒風，換上開衩短旗袍，小露性感秀出辣腿，驚艷許多網友。韓青受訪時表示，不排除與父親韓國瑜一起跨年。

韓國瑜昨就職典禮，在愛河盛大舉行，韓國瑜兩女兒及兒子都盛裝參加，大女兒韓冰、二女兒韓青身穿旗袍現身，尤其一向低調、很少露面的韓青身著深藍短旗袍、粉色鑲邊、開高衩，加上黑色低跟鞋，一雙長腿好身材展露無疑，小兒子韓天粉紅襯衫配上酒紅色領帶，顯的優雅隆重。

韓國瑜二女兒韓青，相較於姊姊韓冰，鮮少在鏡頭前說話，昨在典禮結束後，換上休閒服裝的她，首度慢下腳步侃侃而談，談到父親韓國瑜典禮上的英文演說，韓青表示「覺得很感動」，並表示「家人沒有特別陪他練稿，相信他的實力」。

記者提問，之後是否立刻會回加拿大(讀書)，或是留下來跨年，韓青表示「還會待在台灣一陣子，目前還不確定」，不排除和韓國瑜一起參加，笑容可掬，口條分明，一點也不輸姐姐韓冰。

網友表示，「韓青走路有軍人氣，比韓冰陽剛些」、「韓青好像是第一次在媒體說話，笑容滿分」、「韓青好辣！他們家的人的身材都這麼好！」、「青春活力的象徵」

(中時電子報)

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