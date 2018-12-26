清點外交部「兩年來無事不蠢」 名嘴槓小英：別說不關妳的事

羅友志痛批外交部兩年來無事不蠢，最終更將矛頭指向了蔡英文。(自羅友志有事找友志、中時資料照片)

友善列印
中時電子報

駐大阪辦事處處長蘇啟誠9月份上吊輕生，事件延燒至今，案情疑點重重，外界更將矛頭指向駐日代表謝長廷及台日協秘書長張淑玲，謝長廷近來連日發文大談此事，企圖還原事件真相，引發外界熱議，而蘇啟誠案無疑成為2018年外交部重大事件之一，今資深媒體人兼名嘴羅友志發文，直呼外交部不只此事引發爭議，而是連串的出包，忍不住痛批「誰可以告訴我這兩年他做了哪一個不蠢的事？」。

羅友志臉書po文。(翻攝自羅友志有事找友志)

外交部近年因台灣外交處境嚴峻而背負壓力，又屢因負面新聞引發外界議論，名嘴羅友志今也發文檢討之，痛批：「這個國家，到底那一根筋是正常的？外交部，誰可以告訴我這兩年他做了哪一個不蠢的事？」，他清點外交部這兩年的風波，如「『新南向政策』給泰國免簽，結果人家不鳥妳」、「為了『這些不鳥妳的國家』，搞了一個『觀宏專案』，然後一次跑了快200個，繁榮了一樓一鳳，病留台灣」、「為了『助日大使』，犧牲了一個『大阪處長』，全國亂糟糟」、「為了『跟大陸吵架』，掉了多明尼加、聖多林普林西比、布吉納法索和巴拿馬…」。

羅友志一一「清點」外交部兩年來的重點事件，深覺無一不蠢，更將矛頭指向總統蔡英文，嘆：「為什麼這些『卡桃烏』想，就知道不能做的事，妳會蠢到邊傻笑邊做？」、「總統職權，外交兩岸國防軍事，不要告訴我，不關妳的事！」，文末不忘補槍，標籤寫道「外交部耶好大的官兒」、「她用過那些外交部長」。

(中時電子報)

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