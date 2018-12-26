詐貸4億！「開元國際企業」負責人李榮華遭聲押

2018年12月26日 10:29 中時 陳志賢

「開元國際企業」負責人李榮華，被控以人頭購買房產，製作不實買賣契約將交易價格灌水，提高數倍，再以不實契約、申貸人資料，向上海商銀等4家金融機構詐貸，金額超過4億元，涉嫌違反銀行法、偽造文書等罪。台北地檢署今指揮台北市調查處、刑事局偵七隊、三重警分局搜索李男及買屋人頭住處共12處地點，約談李男等9人到案。檢方漏夜偵訊後，今天凌晨以李榮華2人涉嫌重大，有串證滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，另林姓、鄭姓2名被告各交保12萬、20萬元，其餘梁姓等5名被告限制住居。

據調查，由李榮華為首的詐貸集團，被控自2014、2015年間起，利用招攬人頭或集團親友充作人頭，在大台北地區購買不動產，成交後製作2分買賣契約，其中向上海商銀等4家銀行申貸用的合約書，明顯將不動產價值灌水數百到上千萬元，2年來購買申貸的不動產多達30幾間房屋，貸詐不法所得超過4億元。

台北地檢署檢察官陳仁傑昨天指揮台北市調查處、刑事局偵七隊、新北市警三重分局，搜索「開元」公司及李男住處共12處地點，約談李男及公司員工9人到案，檢方經漏夜偵訊後，今天凌晨以李榮華2人涉嫌重大，有串證滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，另林姓、鄭姓2名被告各交保12萬、20萬元，其餘梁姓等5名被告限制住居。

(中時 )