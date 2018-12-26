38年香港廟街庶民美食攻台 「陳興發 興記菜館」1／10微風南山開賣

2018年12月26日 10:34 工商 姚舜

「陳興發 興記菜館」的「章魚雞粒煲仔飯」，在台訂價230元。（圖／緯豆餐飲）

「陳興發 興記菜館」的「腊味煲仔飯」在台推薦價元180元。（圖／緯豆餐飲）

「點點心mini」開幕後將獨家販售萌造型的「芋泥豬仔包」，吸引飲食男女打卡。（圖／緯豆餐飲）

搶攻台灣庶民美食商機，香港廟街小吃也被引進來台了！藝人阿緯-劉峻緯創立的『緯豆餐飲』，繼引進「點點心」港點專賣店之後，再度引進被遊客稱為「遊港必吃」的香港煲仔飯名店『陳興發 興記菜館』，開在『微風南山』B2的新店並將於1月10日正式開賣。

為慶祝首次登台，「陳興發 興記菜館』，開幕首4天的前30名顧客，可享不限品項『煲仔飯買一送一』的優惠。

1982年開業的「陳興發 興記菜館」，立足市場超過38年，在香港已建立煲仔飯專賣店第一品牌形象，目前在油麻地有5家分店。「興記」始終堅持遵循以古法明火炭爐的方式製作各式煲仔飯，使其獨特炭味飯焦，贏得了「廟街上的炭火香』的美名。每到傍晚，廟街上就會聚集許多人潮，尋找這最傳統的香港好味道，尤其秋冬季節，每晚可賣出高達1700碗的驚人數量，港星馮德倫等眾多藝人都曾是座上賓。

興記煲仔飯另一迷人之處，是米飯緊貼著煲鍋的『黃金脆鍋巴』，老道的煲飯經驗，讓米飯在煲內有足夠時間吸水和「走氣」，嚴選的舊香米就在此刻形成粒粒分明，底部金黃色澤的香脆焦飯，再淋上特製豉油，均勻攪拌，讓豉油滲透到每粒米飯中，吃起來有淡淡的甘香及油香，飯身充滿咬勁不軟爛，香氣四溢。

「興記」在台首店佔地70坪，有90個座位，裝潢設計將營造出於香港廟街，聚會用餐的熱鬧氛圍，阿緯說，新店開幕後除販售主打的腊味、章魚雞粒等各式正宗煲仔飯外，店內也將同步提供多樣香港熱賣煲仔菜及港式小炒。

除了引進全新香港廟街庶民美食，人台3年的「點點心」港點專門店，為迎合現代人的生活步調，在台也推出療癒系潮流副牌『點點心mini』，並將於1/10日於微風南山B2同步開賣。新品牌主要訴求提供顧客『快速、美味、療癒』的港式主食，搭配各式特色點心及飲品。新店雖開在美食街，但裝潢設計不馬虎，30坪的空間比一般美食街櫃位大，希望透過趣味的品牌識別，新穎的裝潢設計，讓顧客從走進店內感受不同。

『點點心mini』亮點之一，是「點點心」招牌餐點『豬仔流沙包』，推出台灣人最愛的芋頭口味。紫色的『芋泥豬仔包』外表吸睛可愛，搭配綿密香醇的芋頭內餡，可望以萌造型掀起打卡熱。開幕首四日於店內打卡牆拍照打卡，即可享有『飲品買一送一』的優惠。

(工商 )