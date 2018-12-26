吃對水果可緩解胃脹氣 這兩種超神

2018年12月26日 10:37 中時電子報 戴安瑋

南投醫院院長、肝膽腸胃科醫師洪弘昌表示，飯後吃些奇異果、木瓜可消除胃脹氣。(圖/達志影像提供)

南投醫院院長、肝膽腸胃科醫師洪弘昌表示，飯後吃些奇異果、木瓜可消除胃脹氣。（本報資料照片）

工性忙錄、飲食不正常，許多人易出現「胃脹氣」症狀，此時若再吃錯食物如糯米、地瓜就會脹氣很難受，不是忍耐就是掛號看診，醫生說，其實不必吃藥，只要吃些水果或按壓穴位，就能消除脹氣。

根據《台灣好食材》報導，工性忙錄、飲食不正常，常讓人「胃脹氣」，有時吃多了，或是吃了糯米、甜點、馬鈴薯、地瓜、豆類製品等容易產氣的食物，就覺得脹得很難受，久而久之，勢必造成腸胃負擔，影響生活品質。

南投醫院院長、肝膽腸胃科醫師洪弘昌指出，容易腸胃不適的人，平時應避免吃前述食物，飯後不妨吃些奇異果、木瓜等富含酵素的水果，幫助胃部消化，更重要的是，養成多喝水、細嚼慢嚥及適度運動的習慣，才能減少胃脹氣發生。

中醫科主任顏素美表示，人體穴位中，脾俞、胃俞、足三里、天樞、中脘5個穴位可促進胃部蠕動，有助消除腸胃脹氣，大家平時可以多拍打或按揉，按壓時，以按3秒、停3秒為原則，拍打或按揉則每個穴位每次以5~10分鐘為佳，有脹氣症狀時不妨試試。

(中時電子報)